Больше тысячи украинских миллионеров задекларировали свои доходы

С начала декларационной кампании и по состоянию на 21 марта 2018 года 1061 украинских миллионеров задекларировали свои доходы.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

"В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество таких граждан возросло более чем на 50%. Наибольшее количество граждан, которые задекларировали больше миллиона доходов, находится в Киеве - 409 человек, или почти 40% от общего количества", - уточнили в ведомстве.

Наибольшие суммы налоговых обязательств, определенных по данным деклараций самостоятельно к уплате в сумме, превышающей 8 млн грн, задекларировано двумя гражданами, жителями Харьковской области.

Всего же граждане Украины подали более 130 тыс. налоговых деклараций (+2% к аналогичному периоду прошлого года) об имущественном состоянии и доходах на сумму 12,3 млрд грн. Это на 1,8 млрд грн, или на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большинство граждан декларировали полученный доход в виде заработной платы, общая сумма которого составила около 4,1 млрд грн. Доходы от унаследованного или полученного в подарок имущества составили 2,1 млрд грн, от продажи движимого или недвижимого имущества - 1,1 млрд грн, при получении других доходов - 2,1 млрд грн и при получении иностранных доходов - 400,6 млн грн.

Задекларировано к уплате 324,2 млн грн, что на 29,9 млн грн, или на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма военного сбора, задекларированная налогоплательщиками самостоятельно к уплате, составляет - 50,2 млн грн.