Из-за чего потасовка. Пять фактов о большой экономике маленького Тайваня, поссорившего Китай и США

2 августа, 21:24
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Нэнси Пэлоси (в центре в розовом костюме) по прибытии на Тайвань (Фото:Nancy Pelosi via Twitter)

Нэнси Пэлоси (в центре в розовом костюме) по прибытии на Тайвань (Фото:Nancy Pelosi via Twitter)

Автор: Светлана Угнива

Мир следит за Тайванем, в котором сосредоточено более половины производства микропроцессоров, и ожидает дальнейшего напряжения, ведущего к конфликту между Китаем и США.

К Тайваню прямо сейчас приковано внимание всего мира. Из-за этого маленького, но мощного азиатского тигра поссорились две сверхдержавы — США и Китай. Последний считает Тайвань своей территорией, проводит «военные учения» в регионе, а также открыто угрожает США на фоне визита в Тайвань Нэнси Пелоси, спикера Палаты представителей.

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Сервис Flightradar24 во вторник даже не выдержал потока посетителей — с его помощью сотни тысяч пользователей отслеживали борт с Пелоси, которая в ходе своего азиатского турне прилетела на остров.

Из-за чего ссора? От Тайваня зависит технологический прогресс планеты. Несколько десятков лет назад Тайвань сделал ставку на развитие электроники. И не прогадал.

Вот пять кратких фактов о современной роли острова в мире.

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Теги:   США Китай Foxconn Тайвань Микросхемы Эскалация Нэнси Пелоси TSMC

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