Мы не продаемся и не будем вести переговоры под давлением — министр энергетики Болгарии об остановке поставок газа Газпромом 27 апреля, 11:48 Цей матеріал також доступний українською Министр энергетики Болгарии Александр Николов (Фото:bnr.bg)

Болгария способна удовлетворять потребности потребителей в поставках газа как минимум в течение одного месяца.

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Об этом заявил сегодня министр энергетики Болгарии Александр Николов, пишет Associated Press.

По его словам, поставки из России пока продолжаются.

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«Альтернативные поставки доступны, и Болгария надеется, что альтернативные маршруты и поставки также будут обеспечены на уровне ЕС», — сказал Николов.

Сегодня пройдет встреча экспертов на уровне ЕС, чтобы спланировать следующие шаги.

Министр добавил, что Польша и Литва находятся в такой же ситуации, как и Болгария.

Николов подчеркнул, что болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства и осуществила все платежи по действующему контракту своевременно в соответствии с его условиями. В апреле Болгария заранее заплатила за поставки, что свидетельствует о том, что Газпром нарушил условия контракта.

«Очевидно, что газ используется как политический инструмент. Пока я министр, Болгария не будет вести переговоры под давлением, Болгария не продается и не уступает ни одному торговому партнеру», — сказал министр.

Газпром сообщил 27 апреля, что приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу из-за отказа платить за него в рублях. Российский монополист полностью приостановил поставки газа болгарской компании Булгаргаз и польской PGNIG.

В конце марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что было принято решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли.

В Еврокомиссии заявили, что оплата в рублях будет считаться обходом введенных против России санкций. Платежи по контрактам, предусматривающим оплату в евро или долларах, должны осуществляться в этих валютах, отметили в ЕК.

Большинство европейских стран, кроме Венгрии, отказались платить за газ в рублях.

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