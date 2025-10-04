Покупает более дешевый из РФ. Турция резко сократила импорт ключевого украинского экспортного товара

Турция по итогам 2024/25 маркетингового года по сравнению с предыдущим сезоном сократила импорт украинского подсолнечного масла более чем вдвое до 311 тыс. тонн.

Об этом пишет агентство АПК-Информ.

Среди основных причин сокращения поставок украинского подсолнечного масла в данном направлении эксперты называют достаточное предложение на внешнем рынке более дешевого российского подсолнечного масла.

«В последние сезоны в сумме около 90−95% в турецком импорте подсолнечного масла приходится на продукт украинского и российского происхождения», — сообщили аналитики АПК-Информ. — «На фоне более привлекательных цен в сезоне-2024/25 преимущество было за российским маслом».

Согласно данным USDA, в 2024/25 маркетинговом году Турция увеличила закупки подсолнечника в 2,4 раза, до 800 тыс. тонн, в том числе благодаря некоторому снижению импортных пошлин. Это позволило стране сократить импорт подсолнечного масла в целом на 13%, до 1,3 млн тонн.

В августе Турция импортировала 71 тыс. тонн подсолнечного масла против 62 тыс. тонн в соответствующий месяц прошлого года, из которых 52 тыс. тонн поставила РФ, 8 тыс. тонн — Болгария и 6 тыс. тонн — Украина.

С начала 2024/25 МГ общий объем импорта указанной продукции составил 1,03 млн тонн, что является минимумом за последние 3 года (-1,11 млн тонн к уровню в сентябре-августе 2023/24 МГ).

«Аналитики Oil World ожидают резкого роста в октябре импорта семян подсолнечника и подсолнечного масла в Турцию из-за недостаточного объема предложения на внутреннем рынке», — пишет АПК-Информ. — «Правительство страны снизило с 1 октября налоги на импорт подсолнечника и сырого подсолнечного масла до 12% и 30% соответственно, чтобы облегчить увеличение импорта. По сообщениям операторов рынка, турецкие покупатели уже заключили контракты на поставки большого количества семян подсолнечника и масла из соседних стран».

Как сообщалось, Россия, крупнейший в мире производитель подсолнечного масла, намерена увеличить экспорт в Индию, «стремясь заменить украинские поставки».

В ТОП-3 импортеров украинского подсолнечного масла в 2024/25 маркетинговом году (сентябрь 2024 — август 2025) вошли Индия, закупки которой по сравнению с 2023/24 маркетинговым годом увеличились на 44% до 767 тыс. тонн, Испания — закупки выросли на 11% до 656 тыс. тонн и Италия — закупки выросли на 28% до 504 тыс. тонн.

В 2024 году Украина экспортировала аграрной продукции на сумму $24,5 млрд (59% в общем экспорте). Большим этот показатель был только в 2021 году — тогда он достиг $27,7 млрд.

Наибольшая доля в прошлогоднем агроэкспорте приходится на подсолнечное масло — 21%. Его экспортировано почти 6 млн тонн на $5,1 млрд.