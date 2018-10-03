Более 50 млрд гривен предусмотрели в этом году на субсидии - Рева

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Расходы на предоставление субсидий населению уменьшились на 20 млрд гривен

Расходы на предоставление субсидий населению уменьшились на 20 млрд гривен

В 2018 году в государственном бюджете предусмотрено более 50 млрд гривен на субсидии для населения, что на 20 млрд гривен меньше, чем в прошлом году. Об этом в эфире Радио НВ сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

По его словам, сокращение бюджета на помощь населению связано с тем, что в прошлом году учитывались долги государства перед теплоснабжающими предприятиями.

Также, как отметил Рева, на рост выплат от государства влияют тарифы, а на уменьшение - повышение социальных стандартов.

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Ранее Андрей Рева сообщил, что субсидии не предоставят тем, кто получает денежные переводы из-за рубежа в размере более 50 тысяч гривен и выигрыш в лотерею суммы, которая также превышает 50 тысяч.

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