Более $22 триллионов: госдолг США побил исторический рекорд Сегодня, 07:34 1330 Цей матеріал також доступний українською EPA При Трампе госдолг США растет наиболее быстрыми темпами EPA

Государственный долг США впервые в истории страны превысил отметку в 22 триллиона долларов.

Как сообщает DW со ссылкой на данные американского Минфина, за время президентства Дональда Трампа госдолг вырос более чем на два триллиона долларов.



Отмечается, что при Трампе госдолг растет наиболее быстрыми темпами. Одной из причин является налоговая реформа, которая обошлась бюджету в 1,5 триллиона долларов.

Управление Конгресса США по бюджету ожидает, что в текущем году дефицит составит 897 миллиардов долларов, что на 15% больше, чем в 2018 году.

Кроме того, ведомство прогнозирует, что объемы дефицита будут ежегодно увеличиваться и достигнут триллиона долларов к 2022 году.

Администрация Трампа утверждает, что новая налоговая реформа окупится, поскольку она должна подстегнуть рост экономики. Однако многие экономисты не разделяют этого мнения.

Впрочем, несмотря на растущий уровень госдолга, некоторые эксперты отмечают, что риски остаются сравнительно небольшими.