Более 10 известных компаний изъявили желание участвовать в управлении ГТС Украины - Порошенко

Петр Порошенко отметил, что правительство уже приняло соответствующие важные решения.

Более десяти всемирно известных компаний заявили о своем желании принимать участие в управлении Газотранспортной системой Украины.

Об этом президент Петр Порошенко заявил на брифинге в Мюнхене в субботу, 17 февраля, передает пресс-служба главы государства.

"Работа проведена очень большая. НАК Нафтогаз нанял советника, который готовит предложение по управлению газотранспортной системой Украины в полном соответствии с международными правилами, прозрачно...Уже больше десятка всемирно известных компаний заявили о своем желании принимать в этом участие", – подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что правительство уже приняло соответствующие важные решения.

"И когда мы определим круг компаний, которые смогут обеспечить транзит газа, обеспечить эффективную модернизацию газотранспортной сети и обеспечат наибольшую выгоду для Украинского государства относительно эксплуатации газотранспортной системы, та и победит. Я уверен, что в направлении этого сделано очень и очень много", – подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что Порошенко заявил, что Украина готова к переговорам по миротворцам на Донбассе.