Богатейшие люди мира за день потеряли более $100 млрд

Резкое падение американских фондовых рынков привело к тому, что 500 богатейших людей мира за один день потеряли $114 млрд своих активов.

Это следует из данных индекса Billionaires Index (BBI), который публикует агентство Bloomberg.

Больше всего уменьшилось состояние главы инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета - он потерял $5,1 млрд. Второе место по объему падения заняло состояние основателя Facebook Марка Цукерберга - оно сократилось на $3,6 млрд. Основатель компании Amazon Джефф Безос занял третье место по размеру понесенных за день потерь - они составили $3,3 млрд.

За ними следуют сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, которые потеряли за день по 2,3 миллиарда долларов. А основатель компании Microsoft Билл Гейтс потерял за понедельник $2,25 млрд.

В целом же, по версии Bloomberg, первая пятерка миллиардеров не изменилась.

Как сообщалось, мировые фондовые рынки переживают серьезное падение. Индексы в США закрылись в понедельник рекордным падением в среднем на 4%, европейские - на 0,8-1,5%. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в среднем на 3-5%, при этом японский Nikkei 225 - более чем на 6%. Такое синхронное падение свидетельствует о распродаже рисковых активов, считает ряд аналитиков.