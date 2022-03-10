Это вернет нас в 1917 год. Богатейший россиянин Владимир Потанин прокомментировал кризис в России и санкции против нее 10 марта, 19:57 Цей матеріал також доступний українською Владимир Потанин, президент и основной владелец ГМК Норильский никель (Фото:novayagazeta)

Самый богатый гражданин России Владимир Потанин предостерег российские власти от конфискации и национализации имущества иностранных компаний. Потому что это вернет страну на 100 лет назад.

Президент и основной владелец ГМК Норильский никель (Россия) Владимир Потанин впервые высказался о ситуации в экономике РФ, которая возникла после военного вторжения России в Украину. Он считает, что к вопросу о конфискации имущества иностранных компаний, которые объявили об уходе с российского рынка, надо подходить очень осторожно.

«Это вернет нас на сто лет назад, в 1917 год, и последствия такого шага — глобальное недоверие к России со стороны инвесторов — мы будем испытывать много десятилетий», — говорится в его сообщении, распространенном от имени компании.



Миллиардер считает, что решения иностранных компаний являются эмоциональными. И они могут вернуться. «И лично я бы сохранил для них такую возможность», — заявил Потанин.

Он назвал национализацию, то есть выкуп таких предприятий государством, более цивилизованным подходом. Но в таком случае должна быть перспектива приватизации. По мнению Потанина, более адекватной мерой является введение внешнего управления.

В начале недели в России появилась инициатива национализации производственных активов иностранных компаний, которые решили остановить производство в РФ. Сначала ее предложили в партии Единая Россия. А вчера с подобными идеями выступили в российском Минэкономразвития. Там предложили ввести внешнее управление в компаниях, где доля иностранцев составляет минимум 25% и они ушли с российского рынка.

Богатейший россиянин также прокомментировал санкции против России, которые вводят страны мира из-за вторжения в Украину. А также ответные меры РФ.



«Считаю очень важным, чтобы в нынешней ситуации ответные экономические меры России были выверенными, прагматичными и не привели к дополнительным трудностям для отечественной экономики», — сообщил Потанин.

В частности, это касается экспорта российской продукции. «Если нас „выдавливают“ с рынков, то мы должны стараться удержаться на них, а не добровольно отказываться от своего участия», — считает миллиардер.

При этом он никак не прокомментировал войну России против Украины.

Владимир Потанин — владелец и президент управляющей компании Интеррос. Ее основным активом является ГМК Норильский никель, который является крупнейшим мировым производителем палладия и высокосортного никеля с долями на рынке 40% и 20% соответственно. Компания также является крупным производителем меди и платины.

По итогам 2020 года Потанин являлся самым богатым гражданином РФ. Forbes оценивал его состояние в $19,7 млрд. А среди мировых миллиардеров он занимал 41 место.

С момента вторжения войск РФ на территорию Украины стоимость 1 тонны никеля превысила $100 тыс. Это рекордные значения. А в российских СМИ начали появляться публикации с предложениями о введении эмбарго на экспорт цветных металлов.

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