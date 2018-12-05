Bloomberg назвал главные угрозы для мировой экономики в следующем году Сегодня, 19:15 82 Цей матеріал також доступний українською К ключевым факторам аналитики отнесли отношения США и Ирана, а также действия стран ОПЕК

Аналитики определили главные риски, которые могут негативно повлиять на мировую экономику в будущем году.

Об этом говорится в статье американского агентства Bloomberg.

Сейчас наибольшим риском негативного влияния на мировую экономику является торговая война между США и Китаем. Если переговоры между странами закончатся неудачно, это может стать экономической холодной войной.

По подсчетам Bloomberg, ВВП Китая может потерять 1,5 п.п. в следующем году, если Вашингтон поднимет существующие тарифы в размере 10% на широкий перечень китайской продукции до 25%.

К ключевым факторам аналитики отнесли отношения США и Ирана, а также действия стран ОПЕК и соглашения государств в рамках соглашения ОПЕК + по сокращению добычи нефти.

Еще одним риском аналитики называют Brexit - выход Великобритании из состава Европейского союза.

Так, если страна покинет ЕС по варианту "жесткого Brexit", экономика Великобритании снизится к 2030 году примерно на 7% в сравнении с другими членами Евросоюза. При наличии договоренностей ВВП Великобритании все равно снизится, но на 3%.

Bloomberg также отмечает критической экономическую ситуацию в Италии, состояние мировых цен на нефть, а также предстоящие выборы в ряде крупных стран в следующем году.