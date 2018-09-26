Бюджет Украины в августе вышел в "плюс" на 25 млрд грн

0 комментировать
Августовский показатель связан с сокращением финансирования за счет изменения остатков средств бюджетов
Фото: NBU/Flickr

Августовский показатель связан с сокращением финансирования за счет изменения остатков средств бюджетов

Профицит государственного бюджета Украины в августе 201 года составил 25,2 млрд грн.

Об этом сообщили в Госказначействе Украины, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что августовский показатель связан с сокращением финансирования за счет изменения остатков средств бюджетов на 37,2 млрд грн, хотя Минфин за счет размещения полугодовых еврооблигаций привлек 19,4 млрд грн внешнего финансирования.

В целом за январь-август госбюджет был сведен с профицитом 11,8 млрд грн.

В Госказначействе уточнили, что профицит общего фонда госбюджета в августе составил 23,6 млрд грн, а за январь-август – 7,4 млрд грн.

Напомним, что доходы госбюджета-2018 запланированы в размере 917,9 млрд грн, расходы – на уровне 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита – 80,6 млрд грн или 2,4% ВВП.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

Андрей Леденёв
Андрей Леденёв Что стоит за атакой на Roshen 0

Похоже, что компанию Roshen Петра Порошенко ожидают серьезные испытания в России.

Ксения Прожогина
Ксения Прожогина Где лучше получать аграрное образование 0

В последние годы аграрная отрасль стала движущим локомотивом национальной экономики Украины. Успехи отечественного бизнеса в сельскохозяйственной сфере создают предпосылки для создания новых рабочих мест, а также для внедрения новаций и технологического усовершенствования производственных мощностей агропредприятий и фермерских хозяйств.

Даниил Пасько
Даниил Пасько Страна постоянно растущего инвестиционного потенциала 0

В мире происходит взрыв и революция индустрии инвестиций в еду и агрикультуру (термин "сельское хозяйство" безгранично устарел), а Украина снова оказалась за бортом из-за собственных ошибок, вместо того, чтобы стать глобальным лидером этой трансформации. 

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове