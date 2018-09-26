Бюджет Украины в августе вышел в "плюс" на 25 млрд грн

Августовский показатель связан с сокращением финансирования за счет изменения остатков средств бюджетов

Профицит государственного бюджета Украины в августе 201 года составил 25,2 млрд грн.

Об этом сообщили в Госказначействе Украины, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что августовский показатель связан с сокращением финансирования за счет изменения остатков средств бюджетов на 37,2 млрд грн, хотя Минфин за счет размещения полугодовых еврооблигаций привлек 19,4 млрд грн внешнего финансирования.

В целом за январь-август госбюджет был сведен с профицитом 11,8 млрд грн.

В Госказначействе уточнили, что профицит общего фонда госбюджета в августе составил 23,6 млрд грн, а за январь-август – 7,4 млрд грн.

Напомним, что доходы госбюджета-2018 запланированы в размере 917,9 млрд грн, расходы – на уровне 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита – 80,6 млрд грн или 2,4% ВВП.