Бюджет Украины ушел в "минус" на 5 млрд грн

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Дефицит удерживается в пределах запланированного предельного годового уровня
Фото: НБУ/Flickr

Дефицит удерживается в пределах запланированного предельного годового уровня

За январь-октябрь 2018 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в сумме 4,8 млрд грн против утвержденного в законе о госбюджете предельного уровня в сумме 80,6 млрд грн. 

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Общий фонд государственного бюджета за отчетный период выполнен с дефицитом в сумме 10,5 млрд грн против запланированного на этот период дефицита в сумме 57,4 млрд грн.

В министерстве подчеркнули, что проведение переговоров с Международным валютным фондом дало позитивный сигнал для внешних инвесторов и способствовало успешному выходу Украины на международные рынки капиталов.

Таким образом, за январь-октябрь 2018 года внешних заимствований для финансирования дефицита бюджета осуществлено на сумму 19,4 млрд грн, что составляет $725 млн.

В Минфине отметили, что дефицит государственного бюджета удерживается в пределах запланированного предельного годового уровня.

Отметим, что дефицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2018 составил 7,3 млрд грн.

Напомним, что доходы госбюджета-2018 запланированы в размере 917,9 млрд грн, расходы - на уровне 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита - 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.

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