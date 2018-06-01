Бизнесу упростят регистрацию кассовых аппаратов

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Кабмин готовится упростить регистрацию кассовых аппаратов
Фото: bykvu.com

Кабмин готовится упростить регистрацию кассовых аппаратов

Кабинет министров может упростить регистрацию кассовых аппаратов. Кроме того, появится возможность использовать различные гаджеты в качестве регистратора расчетных операций (РРО).

Такое решение Кабмин может утвердить уже ближайшем заседании может, сообщил министр финансов Александр Данилюк на встрече с представителями бизнеса 31 мая в Киеве.

По его словам, на правительственном комитете накануне были одобрены два акта Минфина, которые позволят существенно упросить регистрацию кассовых аппаратов.

"Только заявление, других документов не понадобится. Второе - разрешается использовать в качестве кассовых аппаратов другие гаджеты - планшет или компьютер. На ближайшем заседании Кабмин может принять эти решения, не вижу причин, почему нет", - сказал он.

Ранее сообщалось, что специалисты ГФС разработали модель портативного кассового аппарата

Данилюк также сообщил о разработанных Минфином решениях, которые позволят перевести книги учета расчетных операций в электронную форму. Также разрабатывается мобильное приложение, которое будет содержать часть функционала электронного кабинета налогоплательщика.

Кроме того, министр сообщил о подготовке законопроекта, которым предусматривается выдача идентификационного кода одновременно с паспортом.

Напомним, Кабмин повысил порог годового объема расчетных операций по продаже товаров и услуг, которые можно проводить без применения регистратора расчетных операций.

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