Будут проблемы у банков и госорганов. Бизнес требует не вводить новый формат электронных подписей — во время войны это опасно 11 мая, 18:43 Цей матеріал також доступний українською Украинский бизнес должен до 31 мая перейти на новый формат электронной подписи (Фото:Arget via Unsplash)

Переход на квалифицированные е-подписи нужно отсрочить до конца года, требование такого перехода не учитывает реалий военного положения.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Как говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации, в срок до 31 мая бизнес обязан перейти на использование квалифицированных электронных подписей (КЭП), сертификаты к которым хранятся на токене или в облачном хранилище взамен усовершенствованных е-подписей (УЭП).

Видео дня

«На данный момент этот дедлайн привязан к сроку действия карантина, введенного для предотвращения распространения COVID-19, и не учитывает реалии работы предприятий и учреждений в условиях военного положения», — подчеркивает бизнес-сообщество.

Эксперты Ассоциации считают, что предусмотренное постановлением КМУ № 193 требование к бизнесу по переходу на облачные КЭП или токены во время действия военного положения может усложнить условия работы бизнеса.

«В частности, пока что не во всех авторизованных центрах сертификации ключей есть облачный КЭП, к тому же не во всех государственных органах осуществлена соответствующая интеграция», — говорится в обращении бизнес-сообщества.

«Важным моментом является то, что большинство клиентов компаний еще не пользуются облачными КЭП. Так, например, банкам придется за короткое время научить всех клиентов тому, как их выпустить и использовать. Таким образом, бизнес опасается, что обязательство перейти на КЭП в ближайшее время создаст излишнюю нагрузку на рынке», — добавили в Европейской Бизнес Ассоциации.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.