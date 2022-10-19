Ударная волна. Какой бизнес зацепили ракеты и дроны над Киевом — рестораны, аптеки, недвижимость
19 октября, 10:21
Сюжет
Эксклюзив НВ
Российские оккупанты стали регулярно бомбить Киев (Фото:ГСЧС)
Самые большие потери у предпринимателей, работающих в центре Киева. Рестораны, аптеки и магазины опустели после обстрелов. Упал и спрос на аренду жилья
Российские оккупационные войска терроризируют Киев вторую неделю подряд. Впервые за несколько месяцев они атаковали центральную часть города. Как это отразилось на бизнесе столицы?
Видео дня
Читать далее