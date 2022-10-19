Ударная волна. Какой бизнес зацепили ракеты и дроны над Киевом — рестораны, аптеки, недвижимость

19 октября, 10:21
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Российские оккупанты стали регулярно бомбить Киев (Фото:ГСЧС)

Российские оккупанты стали регулярно бомбить Киев (Фото:ГСЧС)

Автор: Александра Некращук

Самые большие потери у предпринимателей, работающих в центре Киева. Рестораны, аптеки и магазины опустели после обстрелов. Упал и спрос на аренду жилья

Российские оккупационные войска терроризируют Киев вторую неделю подряд. Впервые за несколько месяцев они атаковали центральную часть города. Как это отразилось на бизнесе столицы?

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Теги:   Киев Бизнес Российско-украинская война

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