Двойные стандарты. Кабмин не может определиться, где в Украине ведутся боевые действия — а страдает из-за этого бизнес 14 июня, 20:27 Последствия удара российскими террористами по Харьковской области 7 июня (Фото:Олег Синегубов / Telegram)

В Украине действуют двойные стандарты в вопросе освобождения от уплаты налогов и сборов из-за того, что Кабмин не утверждает актуальный список территорий ведения активных боевых действий.

Об этом говорится в обращении Союза украинских предпринимателей к Кабмину, Офису президента, председателю Верховой Рады, Минреинтеграции, Комитету ВР Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, опубликованном в Facebook. Это обращение также поддержал Украинский клуб аграрного бизнеса и ряд харьковских предпринимателей.

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«Из-за разногласий в законодательстве сложилась ситуация, когда к предпринимателям, производственные мощности которых находятся на юге и востоке Украины, и которые понесли потери из-за обстрелов и непосредственного ведения боевых действий, действуют двойные стандарты в вопросе освобождения от уплаты экологического налога, платы за землю и налога на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка, за уничтоженное или поврежденное недвижимое имущество, а также порядка действий при потере первичных документов в результате боевых действий», — отмечает бизнес-сообщество.

По мнению предпринимателей, корень проблемы заключается в разногласиях понимания того, какие территории считать такими, «где велись (ведутся) активные боевые действия», а какие — зонами «возможного» ведения боевых действий. Из-за этого часть украинских предпринимателей, в частности Харьковской области, которые понесли и продолжают нести реальные потери, не могут воспользоваться своим законным правом на освобождение от налогообложения, предусмотренное для всех предпринимателей, пострадавших в результате ведения боевых действий, законом Украины № 3050-IX.

«Чтобы избежать этих разногласий, Союз призывает пересмотреть критерии определения зон, на которых велись (ведутся) активные боевые действия, и включать не только территории, где непосредственно проходили бои, но и прифронтовые зоны, которые находятся под ракетными обстрелами, в результате чего производства местные подверглись существенным повреждениям».

Учитывая это, бизнес-сообщество требует:

— устранить неопределенность по уплате имущественных, экологических налогов и уплаты за землю на территориях где велись (ведутся) боевые действия;

— скорректировать перечень территорий, где велись (ведутся) активные боевые действия, в том числе включить в него Харьков и всю Харьковскую область / или инициировать пересмотр норм об освобождении от налогов и обязанности восстановления утраченных первичных документов (распространить их на все территории, где ведутся, велись, боевые действия);

— учесть предложения Харьковской ОВА относительно территорий, которые нужно включить в перечень зон, где велись (ведутся) активные боевые действия;

— узаконить актуализированный перечень территорий активных боевых действий путем внесения дополнений в приказ Минреинтеграции № 309, которым руководствуется налоговая служба в вопросах освобождения от налогообложения предпринимателей, производственные мощности которых пострадали в результате боевых действий.

«Пересмотр перечня территорий, где велись (ведутся) активные боевые действия, прежде всего направлен на защиту тех украинских предприятий, которые размещаются на уже освобожденных территориях, однако помещения которых уже повреждены / уничтожены и которые не могут даже ремонтироваться из-за размещения на них подразделений ВСУ, а затем и не могут возобновить деятельность и получать доходы, с которых потом платить налоги», — резюмировали в бизнес-сообществе.