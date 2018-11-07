Бизнес стал меньше жаловаться на налоговую, но больше – на прокуратуру

Большинство жалоб, полученных Советом бизнес-омбудсмена (СБО) в третьем квартале 2018 года, касаются действий налоговых органов и прокуратуры – соответственно 47,7% и 9% всего количества.
Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета, передает Интерфакс-Украина.
В то же время он отметил существенное уменьшение количества жалоб по налоговым вопросам по сравнению с предыдущим кварталом и аналогичным кварталом 2017 года – на 42%, тогда как жалобы на прокуратуру, наоборот, выросли на 12% и 56% соответственно.
"Самое большое влияние на сокращение жалоб имело снижение количества обращений по блокировке налоговых накладных: больше, чем в два раза", – сказал Шемета. По его словам, количество жалоб на налоговые проверки уменьшилось на 27% к предыдущему кварталу, но выросло на треть к третьему кварталу 2017 года.
Бизнес-омбудсмен отметил, что количество жалоб на Национальную полицию за отчетный период сократилось на 28% как в сравнении с аналогичными показателями прошлого года, так и с показателями предыдущего квартала.
По его словам, в третьем квартале текущего года было зафиксировано 50 жалоб от иностранных инвесторов – это самый низкий уровень показателя за два года. "Мы будем дальше наблюдать, является ли это тенденцией или фактором только этого квартала", – сказал Шемета.
Всего в третьем квартале 2018 года СБО получил 308 жалоб от бизнеса, что на 25% меньше, чем во втором квартале этого года, и на 24,5% – чем в третьем квартале 2017 года.
Одновременно в отчетном периоде СБО закрыл 303 дела, а среднее время рассмотрения дела составило 78 дней.
В 2017 году Совет получил на 88,7% больше жалоб (1638 шт.), открыл в два раза больше расследований (1288 шт.) и закрыл на 82,8% больше дел (1042 шт.), чем в 2016 году.
Совет бизнес-омбудсмена – консультативно-совещательный орган Кабинета министров, который финансируется через мультидонорский счет ЕБРР. Совет был создан в ноябре 2014 года, но официально начал принимать жалобы с 20 мая 2015 года.
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