Бизнес стал активнее обращаться за возмещением НДС

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В 2018 году количество желающих получить НДС выросло на 1 тыс.
Фото: zn.ua

В 2018 году количество желающих получить НДС выросло на 1 тыс.

Количество налогоплательщиков, которые заявили о возмещении налога на добавленную стоимость (НДС) в 2018 году выросло на 1 тыс. – до 5 тыс. заявок.

Такие данные сообщила Государственная фискальная служба (ГФС).

"Мы фиксируем рост заявок на возмещение НДС из бюджета. Так, в 2018 году количество налогоплательщиков, которые заявили о возмещении этого налога, составило более 5 тыс. Это почти на 1 тыс. заявлений больше, чем в прошлом году", – отметил и.о. главы фискальной службы Александр Власов.

Среднемесячная заявка к возмещению НДС в 2018 году возросла на 20% - до 11,5 млрд грн. При этом более 85% заявленных к возмещению сумм возвращаются на протяжении месяца, указывает ГФС.

В то же время среднемесячное возмещение НДС выросло в текущем году на 1,1 млрд грн – до 10,8 млрд грн, свидетельствуют данные ведомства.

Как сообщалось, ранее ГФС запустила новый электронный налоговый сервис для плательщиков налога на добавленную стоимость.

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