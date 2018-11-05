Бизнес стал активнее обращаться за возмещением НДС

Количество налогоплательщиков, которые заявили о возмещении налога на добавленную стоимость (НДС) в 2018 году выросло на 1 тыс. – до 5 тыс. заявок.
Такие данные сообщила Государственная фискальная служба (ГФС).
"Мы фиксируем рост заявок на возмещение НДС из бюджета. Так, в 2018 году количество налогоплательщиков, которые заявили о возмещении этого налога, составило более 5 тыс. Это почти на 1 тыс. заявлений больше, чем в прошлом году", – отметил и.о. главы фискальной службы Александр Власов.
Среднемесячная заявка к возмещению НДС в 2018 году возросла на 20% - до 11,5 млрд грн. При этом более 85% заявленных к возмещению сумм возвращаются на протяжении месяца, указывает ГФС.
В то же время среднемесячное возмещение НДС выросло в текущем году на 1,1 млрд грн – до 10,8 млрд грн, свидетельствуют данные ведомства.
Как сообщалось, ранее ГФС запустила новый электронный налоговый сервис для плательщиков налога на добавленную стоимость.
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