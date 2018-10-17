Бизнес спрогнозировал падение курса гривни

Украинский бизнес заметно ухудшил свои ожидания относительно курса гривни на следующие 12 месяцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей предприятий, проведенного Национальным банком Украины (НБУ) в третьем квартале текущего года.

В частности, стало больше тех, кто прогнозирует обесценение гривни – 90,3%, тогда как во втором квартале – 78,3%.

Среднее значение обменного курса через 12 месяцев прогнозируют на уровне 29,6 грн/$, тогда как во втором квартале прогноз составлял 28,63 грн/$.

Большинство опрошенных (65,1% респондентов) считают, что обменный курс в следующие 12 месяцев будет выше чем 29 грн/$.

Кроме того, фактор курса гривни остается основным фактором влияния на рост цен производителей. В частности, 82,8% предприятий (на 17% больше, чем в предыдущем квартале) отметили, что ожидают существенного усиления курсового фактора.

Напомним, что Кабмин на конец 2019 года запланировал курс доллара на уровне 29,4 грн/$. В 2018 году этот показатель составлял 30,1 грн/$.