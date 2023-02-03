Вне политики? Кто из российских миллиардеров владел активами в Украине и что с ними сейчас 3 февраля, 15:03 Эксклюзив NV Вторжение в Украину дорого обошлось российским миллиардерам (Фото:Коллаж NV)

Российский бизнес за последние 30 лет вкладывал средства почти во все сферы украинской экономики — от энергетики до металлургии и сектора FMCG. Чем владели в Украине Михаил Фридман, Роман Абрамович, Алексей Мордашов и Алишер Усманов?

Полномасштабное российское вторжение 24 февраля 2022 года стоило богатейшим людям РФ их привычного стиля жизни на Западе — их активы в США, Великобритании и странах ЕС были арестованы или заморожены. В Украине они должны быть национализированы. Однако властям пока нечего показать обществу: аресты активов есть, но о национализации пока речь не идёт, хотя соответствующий закон принят полгода назад.

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В Украине по разным оценкам насчитывается от 900 до 3,6 тыс. активов, принадлежащих российским собственникам. За более чем 30 лет независимости они присутствовали почти всюду — от энергетики до аграрного бизнеса и общепита. А это и Сбербанк, туроператор TUI, Gloria Jeans, поисковик Яндекс, Антивирус Касперского, косметическая компания Faberlic, облачный сервис Битрикс24 и пр.

Российские миллиардеры владели компаниями, системно влияющими на развитие украинской экономики. Однако из-за санкций, наложенных на них и членов их семей из-за вторжения в Украину, их состояние в 2022 году сократилось на 42%, до $353 млрд, подсчитал российский Forbes. Да и их количество уменьшилось со 123 до 88 человек. Однако это могут быть временные потери: в отличие от замороженных активов центробанка РФ на Западе пока не готовы говорить о конфискации личного имущества российских олигархов в пользу восстановления Украины.

В попытках выскочить из-под санкций российские миллиардеры заявляют, что они не влияют на Кремль. Оправдание, похоже, рассчитано на тех, кто верит, что можно иметь большой бизнес в России, возможность выводить деньги и не быть близким к власти в России. Ни один из самых богатых людей РФ не осудил публично нападение на Украину и массовые убийства гражданского населения. А их компании продолжают пополнять налогами бюджет агрессора.

NV Бизнес проанализировал украинский бизнес самых богатых россиян (по версии Forbes в 2022 году), а также тех, кто вхож в ближний круг российского диктатора Владимира Путина.

Алексей Мордашов Российский миллиардер, активы — Северсталь, TUI, Лента, Силовые машины, Nordgold

В конце июня 2022 года первый чартер авиакомпании Северсталь прилетел из Санкт-Петербурга в малоизвестный городок Тобольск в Тюменской области России. Крупнейший европейский туроператор TUI (российское подразделение Fun&Sun) решил развивать внутренний туризм после санкций, введенных против России из-за ее вторжения в Украину. В самом Fun&Sun тоже происходили большие перемены.

Тарас Демура, до 2010 года возглавлявший офис туроператора в Украине, а позже и в России, стал владельцем компании ТТ-Тревел, известной как туроператор Fun&Sun. По состоянию на 14 января Демуре принадлежит 75% акций, остальные 25% — в КН-холдинге семьи одного из богатейших россиян Алексея Мордашова.

Компании Мордашова заинтересовались крупнейшим туристическим оператором Европы со своим парком самолетов и гостиницами TUI AG в 2007 году. Тогда структуры бизнесмена стали владельцами 3% его акций, а уже через 15 лет их доля выросла до 34%. Вторжение России в Украину повлияло на бизнес олигарха — уже 28 февраля он попал под персональные санкции ЕС и Великобритании. Самый большой свой пакет, а это 29,9% акций TUI AG, структуры олигарха планировали продать компании Ondero Limited, принадлежащей супруге олигарха Марине Мордашовой. Однако соглашение было заблокировано немецкими контролирующими органами, а уже в июне олигарх его жена и члены семьи попали «в черный список» США. Компаниям Мордашова удалось уменьшить свой пакет в компании до 30,9%, продав относительно небольшое количество акций CEO Себастьяну Эбелю и члену Совета директоров Сибил Райсс.

В Украине работа туроператора TUI заблокирована.

Сердце империи Мордашова — металлургическая группа Северсталь, позволившая олигарху стать одним из самых богатых в России. В 2006 году Мордашов нашел в Украине объект для поглощения. Его Северсталь-Метиз примерно за $50 млн выкупила у Сергея Тигипко 60% акций крупнейшего украинского производителя металлических изделий — Днепрометиз.



Через 11 лет, в 2017 году, Северсталь избавилась от Днепрометизма. Со временем стало известно, что его с большим дисконтом выкупил предыдущий владелец Сергей Тигипко. Более того, компания Алексея Мордашова даже приостановила деятельность своей торговой компании Северсталь Дистрибуция.

По подсчетам Forbes, в 2022 году его состояние оценивается в $13,5 млрд, более половины — $15,9 млрд, он потерял. Однако все же остается в пятерке богатейших россиян страны.

Михаил Фридман Основатель LetterOne, акционер консорциума Альфа-Групп

«Если люди, которые у власти в ЕС, считают, что из-за санкций я могу подойти к Путину и сказать ему, чтобы он прекратил войну, и это сработает, то, боюсь, у нас у всех большие проблемы. Следовательно, те, кто принимает это решение, ничего не понимают в том, как устроена Россия. И это опасно для будущего», — в середине марта заявил бизнесмен Михаил Фридман в интервью Bloomberg Businessweek. Также он добавил, что никогда не работал ни в одной государственной компании или в государственной должности.

Публично оправдываться Фридмана мотивировали санкции, которые против бизнесмена наложили ЕС и Великобритания. В черном списке США он с 2018 года. Кредитные карты и активы Фридмана заморожены, а на «умные» расходы, а это около 2,5 тыс. фунтов в месяц, он должен получить разрешение. «Не знаю, как жить. В действительности не знаю», — жаловался он журналистам Bloomberg.

У Фридмана много активов в Украине. Он основатель и главный акционер Letter One и Альфа-групп, в который входит, в частности, Альфа-банк и IDS. Letter one владеет нидерландской компанией Veon, являющейся акционером крупнейшего в Украине мобильного оператора Киевстар. Благодаря этому мажоритарный акционер теряет контроль над IDS Borjomi International, представительство основного акционера в Совете директоров сократится с восьми до двух членов, а правительство Грузии назначит своего представителя главой Совета директоров компании.

В Украине же в конце ноября Шевченковский районный суд Киева передал украинские активы IDS Borjomi International Нацагентству Украины по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами (АРМА). Речь шла о ЧАО Моршинский завод минеральных вод Оскар, ЧП ИВА, ООО Мощность, ООО ИДС Аква сервис, ЧАО Индустриальные и дистрибуционные системы, ЧАО Миргородский завод минеральных вод и ГП Нова.Ком. Их рыночная стоимость составляет 10 млрд грн. По решению суда АРМА приобрела корпоративные права (в том числе Миргородского и Моршинского заводов), промышленные образцы и товарные знаки предприятий группы. В IDS Ukraine добавили, что Михаил Фридман не является конечным владельцем бенефициарной группы компаний, поскольку не имеет в прямой или косвенной собственности доли в размере 25%. «Он владеет 18,6% акций компании и не имеет решающего влияния на управление или хозяйственную деятельность компании», — подчеркнули в IDS Ukraine.

Альфа-Банк Украина решил отказаться от бренда Альфа и сменил название на Сенс Банк. «Банк не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и работающего в России бренда», — заявил Симеон Дянков, которому в середине апреля по согласованию с Нацбанком было передано право голоса по мажоритарному пакету акций банка. Необходимости национализировать Сенс Банк нет, отметила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. Только в случае потери ликвидности банка НБУ будет вынужден признать его неплатежеспособным и предложить Кабмину передать его в государственную собственность.

Михаилу Фридману, несмотря на санкции, пока удалось сохранить большинство своего капитала. Forbes называет его шестым самым богатым человеком России с капиталом в $11,8 млрд. За год его состояние уменьшилось на $3,7 млрд.

Российские олигархи потеряли украинские активы после начала полномасштабного вторжения / Фото: NV

Алишер Усманов российский миллиардер, владеет 49% USM (Металлоинвест, Удоканская медь, Мегафон), ИД Коммерсантъ

Власти Узбекистана на встречах с представителями ЕС лоббируют отмену санкций, наложенных на российского миллиардера Алишера Усманова и его сестру Гульбахор Исмаилову. По данным Financial Times, узбекские чиновники ссылаются на то, что бизнесмен не может вкладывать средства в экономику страны.

Усманова в странах ЕС считают близким к российскому диктатору Владимиру Путину. «Его называют одним из любимых олигархов Владимира Путина. Он считается одним из российских бизнесменов-чиновников, которым доверено обслуживание финансовых потоков, но их положение зависит от воли президента», — отмечается в решении Евросоюза о санкциях, наложенных уже 28 февраля прошлого года. В марте к санкционному давлению на олигарха присоединились США и Великобритания.

В конце декабря прошлого года, по данным СБУ, арестовано имущество олигарха — 160 тыс. т железной руды, хранившихся на подпольных складах РФ в Украине на сумму около 2 млрд грн. «Скрытое сырье обнаружено на территории нескольких морских портов Украины. Найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха, входящего в ближайший круг высшего военно-политического руководства Кремля, Алишера Усманова. После 24 февраля этого года на него наложены санкции СНБО Украины, США и Евросоюза», — отметили в СБУ. И добавили, что руду планировали морскими судами переправить в Россию.

Основа империи Усманова — компания USM (Металоинвест, Удоканская медь, МегаФон), а также издание Коммерсантъ. До 2014 года последнее работало и в Украине, однако после аннексии Крыма газету закрыли. По информации NV Бизнес, одна из причин — неготовность украинской редакции писать статьи по российским нарративам. В 2018 году Усманов продал 30% своих акций лондонского ФК Arsenal за 550 млн фунтов другому акционеру клуба — Стену Кронке. Сейчас российский миллиардер вкладывает средства в местный клуб с похожим названием — ФК Арсенал Тула.

Усманов находится в Узбекистане и наверняка подсчитывает ущерб. За год, по данным Forbes, его состояние сократилось на $6,9 млрд и в 2022 году составило $11,5 млрд. У олигарха нет возможности пользоваться предметами роскоши. Например, яхтой Dilbar, самой дорогой среди российских владельцев, длиной 156 м и с самым большим в мире бассейном. Из-за санкций она арестована в Гамбурге. Как и остальные активы олигарха и его сестры по всему миру.

Вагит Алекперов Совладелец Лукойла

Президент крупнейшей в России частной компании — нефтяного гиганта Лукойл Вагит Алекперов в апреле прошлого года подал в отставку. Бизнесмен проработал на этом посту почти 30 лет, его семья контролирует 28,3% акций компании, однако отдать свое кресло экс-заместителю Вадиму Воробьеву он был вынужден из-за санкций Великобритании и Австралии. Еще в марте совет директоров сделал осторожное обращение о том, что «мы выступаем за скорейшее прекращение вооруженного конфликта и полностью поддерживаем его разрешение путем переговорного процесса, дипломатическими средствами». Однако это не помогло. Лондонская биржа сняла с торгов акции Лукойла вместе с ценными бумагами других крупных российских компаний из-за санкций после вторжения в Украину. Сам Аликперов потерял в прошлом году рекордные $14,4 млрд, его состояние Forbes оценивает в $10,5 млрд. Бизнесмен все же входит в десятку самых богатых людей в стране-агрессоре.

В Украине Лукойл работал до 2014 года. Кроме 240 АЗК и шести нефтебаз, что позволяло компании входить в пятерку крупнейших игроков в Украине, Алекперов вкладывал в издательство Картель. Последний издавал еженедельник Деловая столица. Через несколько месяцев после аннексии Крыма в 2014 году нефтяной гигант продал свои топливные активы малоизвестной австрийской компании AMIC за $300 млн. Поэтому эксперты предполагали, что соглашение было необходимо для защиты активов в Украине крупнейшей частной компании России.

Похоже, к такой точке зрения пришли и украинские контролирующие органы. В августе прошлого года по ходатайству Офиса генерального прокурора был наложен арест на активы AMIC — АЗК, склады и земельные участки стоимостью более 50 млн грн. Руководство сети подозревается в неуплате налогов на сумму более 270 млн грн в 2015—2022 годах и в связях со страной-агрессором. AMIC оспаривает решение о наложении ареста в судах.

Лукойл с Аликперовым создавал Леонид Федун. И последний стал главным акционером нефтяной компании, после того как Аликперов попал под санкции.

Герман Хан Совладелец Альфа-Групп

Партнер Михаил Фридмана — Герман Хан в сентябре прошлого года вернулся в Москву после десяти лет жизни в Лондоне, написал Bloomberg. Хан переехал в Москву после того, как передал свою долю в инвестиционной компании LetterOne неподсанкционному акционеру. Таким образом, около $2 млрд его состояния за пределами России не будут заморожены.

Уроженец Киева, который российские агрессоры планировали захватить за три дня, Хан заработал свое состояние на продаже доли нефтяной компании ТНК-ВР государственной Роснефти. За полученные средства была создана LetterOne, не имеющая отношения к российским активам Альфа-групп. В марте прошлого года, как и другие акционеры Альфа-групп, Хан подвергся санкциям ЕС и Великобритании.



Бизнесмен вышел из числа совладельцев инвестиционной компании LetterOne, которая среди прочего является основным владельцем телекоммуникационной группы Veon. До недавнего времени в России под брендом Билайн работала ее «дочка» Вымпелком. Но в конце прошлого года ее продали локальному менеджменту более чем за $2 млрд.

Хан, по данным Bloomberg, живет в Москве и развивает российские активы Альфа-групп, среди которых доли в ритейлере X5 и телекоммуникационной компании Vimpelcom Ltd. Состояние бизнесмена в 2022-м году составило $7,8 млрд, оно уменьшилось на $2,3 млрд.



Роман Абрамович Совладелец EVRAZ (28,7%)

Роман Абрамович — известный в Украине бизнесмен, после начала войны пытавшийся продать себя как посредника в переговорах между Россией и Украиной. По данным журналистов The Times, предприниматель в конце марта лично передал Владимиру Путину записку от украинского президента Владимира Зеленского. В нем последний изложил возможные компромиссы, на которые готов был пойти Киев для прекращения войны. Путин якобы ответил Абрамовичу «Передай ему, что я их уничтожу»,

По данным Bloomberg, Абрамович в конце августа встречался в Эр-Рияде с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бином Салманом в рамках переговоров по обмену заключенными между Украиной и Россией. В сентябре 2022-го Украина обменяла кума Путина — Виктора Медведчука и 55 россиян на 215 своих пленных, в том числе пять командиров из Азовстали. Освободить удалось и пятерых британцев, которых Абрамович поздравил на борту частного самолета, следовавшего в Саудовскую Аравию из России. Бизнесмен передал им iPhone, чтобы они могли связаться с родственниками и сообщить радостное известие. Однако это не спасло Абрамовича от санкций ЕС, США и Великобритании.

В мае он даже продал футбольный клуб Челси за 4,25 млрд фунтов стерлингов консорциуму, возглавляемому американским инвестором Тоддом Боли. Денежные средства направлены на специальный счет, который пока заморожен, однако должны быть переданы благотворительным организациям для поддержки пострадавшим в войне в Украине.

Главный актив предпринимателя — группа EVRAZ, которая в 2007 году приобрела пять предприятий горно-металлургического комплекса в Днепропетровской области: Днепропетровский МЗ им. Петровского, Днепропетровский коксохимический завод (оба — Днепр, их объединили и создали DCH Днепровский МЗ), Днепродзержинский коксохимический завод (Каменское), Баглейкокс (сейчас Южкокс, Каменское), ГОК Сухая Балка (Кривой Рог). Продавцами выступили структуры Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Также россиянам досталось около 50% акций Южного ГОКа (ЮГОК, Кривой Рог), которое так и не удалось интегрировать в структуру группы. Поэтому акциями ЮГОКа через другие юрлица долгое время владела кипрская компания Lanebrook Ltd., которая до 2018 года была крупнейшим акционером холдинговой компании группы EVRAZ.

Постепенно структуры Романа Абрамовича и партнеров избавились от всех металлургических активов. Причем это началось еще в 2012 году, когда EVRAZ сообщил о продаже Днепродзержинского КХЗ. Впоследствии его владельцем стала группа Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского, нуждавшаяся в еще одном поставщике кокса. Впоследствии именно этот завод стал базой для создания металлургического комбината Каметсталь, получившего производственные мощности Днепровского МК, признанного банкротом. Тот же Метинвест стал акционером Южкокса.

А в 2017—2018 годах россияне продали ГОК Сухая Балка и Днепровский МЗ инвестиционной группе DCH харьковского бизнесмена Александра Ярославского. В 2018 году стало известно, что за эти активы Ярославский заплатил всего $35 млн. EVRAZ в своих финотчетах зафиксировал многомиллионные убытки от продаж этих двух предприятий.

Происходят изменения в составе акционеров Южного ГОКа. Но, скорее всего, Роман Абрамович сохраняет свое влияние на это предприятие. Ибо в наблюдательном совете все еще присутствуют менеджеры с многолетним опытом работы в структурах EVRAZ.

Свои российские активы Роман Абрамович тоже пытался оградить. Несколько лет назад Абрамович и его главные партнеры разделили свои части в EVRAZ, создав отдельные оффшоры. А по данным The Guardian, за несколько недель до полномасштабного российского вторжения бизнесмен переписал на детей оффшорные трасты. Поправки, по данным издания, касались семерых детей Абрамовича, младшему из которых девять лет. Эти трасты обладают активами на сумму не менее $4 млрд, и их общая стоимость может быть намного выше. Дети Абрамовича стали конечными бенефициарными владельцами в том числе недвижимости и парка суперяхт, вертолетов и частных самолетов. Состояние самого Абрамовича в 2022 году оценивается в размере $6,9 млрд, за год он потерял $7,6 млрд.

Алексей Кузьмичев экс-совладелец LetterOne Holdings и активов консорциума Альфа-Групп

Партнер Михаила Фридмана и Германа Хана Алексей Кузьмичев после российского вторжения также попал под санкции ЕС, Великобритании и США. Он вышел из совета директоров всех компаний в составе Альфа-Групп и передал свой пакет акций Альфа-банку партнеру Андрею Косогову. В прошлом году предприниматель потерял $ 1,8 млрд, а его состояние в 2022-м оценивается в $6 млрд.

Большое внимание Кузьмичев уделяет выходу из-под санкций. Его юристы судятся с властями Франции из-за ареста яхт олигарха. Также он не может продать или сдать в аренду недвижимость и находящиеся во Франции автомобили. В апреле прошлого года власти Кипра сообщили о намерении лишить гражданства четырех российских предпринимателей, в том числе Кузьмичева и членов его семьи.

Аркадий Ротенберг Владеет Мостотрестом (96,7%), Минудобрения (80%), компанией TPS Avia (35%), контролирующей международный аэропорт Шереметьево, СМП Банк (50%).

Наиболее показательный пример беспомощности властей в отношении российских активов.

В начале августа прошлого года Арма получила корпоративные права ТРЦ Ocean Plaza. Генеральный прокурор Андрей Костин отметил, что среди его конечных бенефициарных владельцев — граждане России из близкого окружения главы страны-агрессора. ТРЦ Ocean Plaza, который через компанию Инвестиционный союз Лыбидь принадлежит ООО Авангард-Виларте. Ее конечные владельцы — граждане Швейцарии Андреа Ришааль и Сюзанна Валлабх. Одним из владельцев ТРЦ, с долей в 33,5%, является также украинский бизнесмен Василий Хмельницкий. До апреля 2018-го среди совладельцев ТРЦ был Аркадий Ротенберг, а до сентября 2019-го — его дочь Лилия.

Как ранее отмечал в комментарии NV Бизнес управляющий директор компании Colliers Ukraine Александр Носаченко, торговый центр по-прежнему фактически принадлежит физлицам из ближайшего окружения российского диктатора Владимира Путина, а именно Александру Пономаренко (совладелец аэропорта Шереметьево и, по данным Алексея Навального, официальный владелец «дворца Путина» под Геленджиком в Краснодарском крае — NV Бизнес). Торговый центр после начала войны долгое время не работал, однако открыл свои двери в ноябре прошлого года. Его управлением занимается та же компания — Киев Молл Менеджмент. Один из наиболее успешных до войны ТРЦ с российским участием продолжает работать.

У России у Ротенберга тоже все хорошо. Именно его компания строила Крымский мост, поврежденный в прошлом году. Открытие незаконного объекта обошлось российскому бюджету в 228 млрд. рублей ($3 млрд). В 2021 году бизнесмен заявил о планах вложить 15 млрд рублей ($200 млн) в реконструкцию пяти санаториев в Крыму, приобрел горнолыжный проект Новые вершины в особой экономической зоне Бирюзова Катунь на Алтае.

И хотя Ротенберг не входит в первую двадцатку российских богачей, его состояние Forbes оценил в $1,7 млрд, однако председатель правления Федерации хоккея России имеет репутацию кошелька российского диктатора Владимира Путина. Годом ранее его состояние оценивалось в $2,9 млрд. Братья Ротенберга — Борис и Игорь тоже занимаются бизнесом, однако их состояние меньше.

Олег Дерипаска Группа En+ (объединяет активы в электроэнергетике и долю в UC Rusal), Группа ГАЗ (автомобили), Ингосстрах (финансы).

В сентябре прошлого года Арбитражный суд Краснодарского края вынес неожиданное решение — он прекратил 49-летнюю аренду компанией бизнесмена РогСибАЛ Олега Дерипаски 30 земельных участков в грузовом районе порта Сочи. А за день до этого лишил это же юрлицо аренды других 14 участков на территории поселка городского типа Сириус, недалеко от Сочи. Кроме того, арестован гостиничный комплекс Имеретинский и стоянка яхт стоимостью около миллиарда долларов. Истец — администрация Федеральной территории Сириус. Суды в Краснодарском крае были лояльны Дерипаске. А проблемы у него возникли, как считают журналисты FT, из-за критики войны в Украине. Это, пожалуй, единичное исключение в среде российских олигархов. К примеру, в феврале прошлого года он говорил, что мир важен и нужны переговоры. В марте войну с Украиной он назвал безумием и сказал, что «нам еще долго будет стыдно перед потомками».

Олег Дерипаска начал распродажу украинских активов еще в 2015 году. Тогда его структуры продали страховую компанию Инго-Украина. Харьковский тракторный завод, связываемый с российским миллиардером, также получил новых владельцев. Впоследствии стало известно, что акционером обеих компаний стал Александр Ярославский.

В Украине активы Дерипаски тоже арестованы по ходатайству Офиса генпрокурора. А это 32 млн грн крупнейшего в Украине производителя металлургического глинозема и гидроксида алюминия Николаевского глиноземного завода. Средства находились на депозитном счете Гостаможслужбы. В июле прошлого года было арестовано николаевское предприятие — 12 земельных участков, комплекс морского порта, квартиры, админздания, производственные цеха, 46 транспортных средств, 240 единиц специальной техники. Общая стоимость арестованных активов превышает 1 млрд грн. В прошлом году его состояние Forbes оценил в $1,7 млрд, тогда как в 2021 году — в $3,8 млрд.

Американские, британские и санкции стран ЕС привели к тому, что российские миллиардеры временно потеряли большую часть своего состояния. Однако санкции пока не добились своей цели — они не мотивируют российскую олигархию к смене руководства страны или политического курса. Похоже, миллиардеры в РФ продолжают выполнять негласный контракт с Кремлем: бизнес-возможности в обмен на лояльность к политическим авантюрам кремлевского диктатора. «Мы вне политики» — удобная формула для поддержки режима.

Проект реализуется при поддержке ОО Платформа Публичной Дипломатии и ERIM при финансировании Европейского Союза.