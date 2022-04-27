Переехали всего 16% компаний. Украинский бизнес подвел итоги и подсчитал потери второго месяца войны — исследование, инфографика 27 апреля, 18:13 Цей матеріал також доступний українською Из украинских компаний, которые раньше приостанавливали свою работу, уже 14% ее полностью или частично восстановили (Фото:Alex Kotliarskyi / Unsplash)

28% украинских компаний возобновили полноценную работу в апреле. Вообще не работают всего 4%.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди директоров компаний бизнес-сообщества*.

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28% директоров компаний сообщили, что их бизнес полностью возобновил работу.

В то же время большинство, а именно 68% компаний, работают сейчас частично или с некоторыми ограничениями. В частности почти половина, а именно 47% компаний, ограничили географию своей деятельности, 21% перешли в онлайн-режим, а 19% были вынуждены закрыть часть офисов, торговых точек или отделений.

Из тех компаний, которые раньше приостанавливали свою работу, уже 14% полностью или частично восстановили. Только 4% компаний сейчас вообще не работают, хотя в начале марта таких было 29%.

Большинство компаний, а именно 54%, продолжают выплачивать заработную плату сотрудникам в полном объеме, причем 31% делают это с дополнительными или авансовыми выплатами. Два месяца назад таких было несколько больше — 63% и 45% соответственно. В то же время 7% отправляют работников в неоплачиваемый отпуск, 3% частично увольняют персонал, 1% не могут делать выплаты.

Из 15% компаний, вынужденных сократить размер заработной платы работникам, три четверти сократили зарплаты до 50%. Некоторые компании сокращают выплаты работникам, которые пока не могут работать, чтобы не оставлять их без денежного обеспечения или изменяют формат оплаты на почасовой. Впрочем, были и компании, которые сообщали о повышении заработной платы в этом году.

«В начале третьего месяца полномасштабной войны в Украине компании не только удержали, но и несколько увеличили размеры поддержки наших защитников и гуманитарной помощи. Так, 48% компаний помогают финансово (ранее — 41%), 46% поддерживают работников, защищающих страну (ранее — 35%), 43% поставляют продукцию (ранее — 31%), 27% - услуги, 19% - медикаменты, 17% - средства защиты/обороны. Только 5% компаний сообщают, что уже исчерпали свои ресурсы для помощи», — сообщили в Ассоциации.

Улучшилась также оценка бизнесом своих финансовых резервов: более трети компаний, в том числе 36% оценивают свою финансовую устойчивость на полгода, 26% в несколько месяцев, 18% в год и еще 16% в более чем год. Только 3% компаний сообщают, что их финансовые резервы уже иссякли. В то время как еще месяц назад 43% оценивали свою финансовую устойчивость в несколько месяцев, и только 17% сообщали о финансовых резервах в год и больше.

«Впрочем, бизнес серьезно страдает от войны. Компании сообщают о растущих потерях. Так, два месяца военных действий нанесли потери до $1 млн для 42% компаний, еще 34% понесли потери в диапазоне $1−10 млн, и 16% сообщают о потери свыше $10 млн.

Ориентировочные совокупные потери компаний, принявших участие в опросе, составили более $ 518 млн. Месяц назад компании сообщали о совокупных потерях около $ 350 млн.

При этом 43% компаний Ассоциации сообщают о потерях имущества или других активов непосредственно в результате боевых действий. В частности, речь идет о поврежденных или уничтоженных офисных помещениях, складах, заводах, а также товарах, оборудовании, украденной автомобильной технике и т. д. При этом далеко не все компании могут подсчитать расходы на временно оккупированных территориях.

«Большинство членских компаний Ассоциации, в том числе 66% не осуществляли релокейт офиса или производства, только 16% переехали на запад Украины и еще 4% за границу. Также уже 67% бизнеса сообщают о готовности приобщаться к восстановительным работам после завершения войны в Украине», — добавили в Ассоциацию.

Инфографика: Європейська бізнес асоціація

*Опрос проводился с 15 по 25 апреля 2022 года, участие в нем приняли 134 директора членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации.

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