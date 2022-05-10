Что происходит? О бензине и дизтопливе в Украине — ответ на главные вопросы недели 10 мая, 14:16 Цей матеріал також доступний українською Среднесуточное потребление в Украине составляет около 5000 т бензина и до 15000 т дизеля — Павел Кухта. (Фото:DmitriySk / Depositphotos)

Сейчас на украинских АЗС все еще есть очереди и имеет место дефицит бензина и дизтоплива. Правительство пытается урегулировать эти вопросы, привлекая министерства.

Когда будет бензин на заправках

В конце апреля министр экономики Юлия Свириденко попыталась успокоить украинцев, спрогнозировав ликвидацию в течение недели дефицита на автотопливо. В то же время она предупредила о росте цен на АЗС.

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В Минэкономики уверяют, что вопрос о поступлении бензинов и дизтоплива в украинскую железную дорогу и автодороги уже решен. В частности, 6 мая Министерство инфраструктуры сообщило, что Украина и Польша договорились о безразрешительном проезде грузовиков с топливом.

Среди реальных улучшений разве что увеличение лимитов на продажу горючего участникам программ лояльности крупных сетей АЗС. На прошлой неделе об этом сообщили в ОККО, а в понедельник — в WOG.

Непосредственные участники рынка отказываются давать комментарии по ситуации и строить прогнозы. Почти все они рекомендуют устанавливать мобильные приложения, позволяющие осуществлять мониторинг наличия горючего и его стоимости.

Цены на горючее

На минувшей неделе Кабмин пошел навстречу бизнесу и повысил среднюю стоимость 1 л горючего, которая берется за основу при расчете предельной розничной цены. Максимальные розничные цены увеличились до 42,63 грн и 37,69 грн для ДТ и бензинов соответственно. Большинство крупных сетей пытаются соблюдать это ограничение.

Но не все согласились играть по правилам. На стелах некоторых АЗС во многих регионах Украины можно увидеть стоимость бензина от 55 до 60 гривен за литр.

Прогноз

По словам Юлии Свириденко, руководство государства понимает, что украинцы, чувствуя создание временного дефицита, пытаются заправить полный бак или купить дополнительный объем. Последнее, в свою очередь, оказывает давление.

«Но надеюсь, что со следующей недели эти очереди, если не исчезнут, то уменьшатся», — надеется министр экономики.

Аналогичный прогноз несколько раньше дал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус. Он прогнозирует начало исчезновения дефицита с середины мая.

«На АЗС можно будет заправляться без очередей и без того напряжения, которое сегодня сложилось на рынке», — заметил Андрей Герус.

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