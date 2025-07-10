Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киеве разоблачили нефтебазу, которая продавала незаконно изготовленное топливо через сеть автозаправочных станций, расположенных на территории Киевской области.

Об этом сообщило БЭБ.

«Детективы установили, что изготовленный на столичной нефтебазе фальсификат продавали через сеть АЗС в Киевской области», — говорится в сообщении. — «В рамках досудебного расследования детективы теруправления провели санкционированные обыски и изъяли почти 280 тысяч литров топлива».

Реклама

Согласно сообщению, его ориентировочная стоимость составляет более 14 млн грн.

Назначено проведение судебных экспертиз, устанавливается полный круг лиц причастных к незаконной деятельности.

Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Как сообщалось, в июле Бюро экономической безопасности разоблачило в Киевской области масштабную схему нелегального производства жидкостей для электронных сигарет.

В июне Бюро экономической безопасности разоблачило группу лиц, которые незаконно изготавливали в Киеве алкогольные напитки, а также транспортировали, хранили и продавали оптовыми партиями спирт.

В марте Бюро экономической безопасности разоблачило и прекратило деятельность подпольного производства алкогольной продукции в Киевской и Ровенской областях, организованного функционерами УПЦ.