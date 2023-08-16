Свежее лицо реформ. Бюро экономической безопасности получило нового временного директора, он еще с Януковичем Евро-2012 проводил 16 августа, 18:16 Андрей Пащук, и.о. директора Бюро экономической безопасности Украины с 16 августа 2023 года (Фото:Пресс-служба БЭБ)

Новым исполняющим обязанности директора Бюро экономической безопасности Украины стал Андрей Пащук, который до этого занимал должность заместителя главы ведомства.

Как сообщили в БЭБ, предыдущий и.о. директора Эдуард Федоров был уволен по соглашению сторон 14 августа 2023 года.

«Андрей Викторович Пащук приступил к исполнению обязанностей директора Бюро экономической безопасности Украины. Андрей Пащук работает в БЭБ с ноября 2022 года, был назначен как победитель конкурса на занятие вакантных должностей штатных работников БЭБ, которые имеют специальные звания», — сказано в сообщении.

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Как сообщает в своем Telegram-канале нардеп от голоса Ярослав Железняк: «На самом деле господин Пащук исполняет обязанности тво директора уже где-то месяц, но хорошо, что наконец есть коммуникация».

Железняк добавил, что предыдущее руководство БЭБ по крайней мере с конца июля находится в отпусках и на больничных.

С 1997 по 2017 годы Андрей Пащук, 1980 года рождения, находился на службе на оперативных и руководящих должностях в правоохранительных органах.

В частности, в 2012 году, находясь в должности заместителя начальника управления ГУ по борьбе с оргпреступностью МВД был назначен президентом Виктором Януковичем членом штаба по обеспечению проведения в Украине чемпионата Европы по футболу.

С 2018 по 2019 работал в частных структурах.

С 2019 по 2022 — в аппарате СНБО.