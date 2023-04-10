Налоговым милиционерам там не место. Украина по требованию МВФ проведет перезагрузку БЭБ до конца года — Гетманцев 10 апреля, 10:34 Даниил Гетманцев заверяет, что перезагрузка БЭБ пройдет до конца 2023 года (Фото:NV)

Осуществить предусмотренную Меморандумом с МВФ перезагрузку Бюро экономической безопасности, которое до сих пор не смогла продемонстрировать свою эффективность, можно и необходимо до конца текущего года.

Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Думаю, что к концу года мы должны уже навести там порядок полностью», — сказал он.

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Гетманцев отметил, что появление пункта о перезагрузке БЭБ в Меморандуме не случайно, так как партнеры следят за деятельностью Бюро и также недовольны его результатами, как ими недовольны и внутри Украины.

«БЭБ — это важнейший орган в сфере контроля над использованием финансов, которые они (партнеры, — ред.) предоставляют нам сейчас и будут предоставлять на восстановление. Это орган номер один. И оставить это направление в том состоянии, в котором оно сейчас, невозможно. Налоговые милиционеры не должны составлять 80% персонального состава», — подчеркнул Гетманцев.

Он уточнил, что помимо внесения изменения в законодательство о БЭБ необходимо провести аттестацию и назначить нового руководителя с участием международных экспертов.

«Кстати, то же мы хотим сделать и в таможне, и в налоговой», — добавил глава комитета.

Как сообщалось, Министерство финансов опубликовало Меморандум об экономической и финансовой политике с МВФ и Письмо о намерениях, подписанное президентом, премьером, министром финансов и главой НБУ. Соглашения, в частности, предусматривают реорганизацию БЭБ.