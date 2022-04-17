«Банкротство России — вопрос времени». Фон дер Ляйен рассказала, как санкции ЕС уже ударили по РФ, а следующим будет Сбербанк 17 апреля, 18:28 Цей матеріал також доступний українською Урсула фон дер Ляйен заявила, что дефолт РФ — лишь вопрос времени (Фото:Kenzo Tribouillard / Reuters)

Экспорт в РФ уже рухнул на 70%, следующая цель европейских санкций — Сбербанк.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала в интервью Bild.

«Санкции с каждой неделей все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт в Россию рухнул на 70%. 700 российских самолетов лишились лицензии из-за отсутствия запчастей и обновлений программного обеспечения. Сотни крупных компаний и тысячи специалистов отворачиваются от страны. По текущим прогнозам, валовой внутренний продукт в России рухнет на 11%», — сказала она.

Видео дня

«Национальное банкротство России — лишь вопрос времени. Этой войной Путин разрушает свою страну и будущее ее народа», — добавила фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен также подтвердила, что ЕС готовит очередной пакет санкций и он затронет Сбербанк: «Мы продолжаем рассматривать банковский сектор, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37% российского банковского сектора».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.