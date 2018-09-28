Банковский кризис 2014-2017 годов стоил Украине 40% ВВП – USAID

Потери от банковского кризиса 2014-2017 годов в Украине оцениваются в 40% валового внутреннего продукта (ВВП). А количество банков сократилось вдвое.

Об этом говорится в исследовании USAID Лизинговая отрасль в Украине: тенденции и рекомендации для роста, передает Укринформ.

Кроме того, отмечается, что даже в тех банках, которые остались работать на рынке, уровень неработающих кредитов достигает более половины кредитного портфеля, и, например, в Приватбанке он доходит до 80%.

"Многие из тех банков, что остались, имеют чрезвычайно высокий уровень неработающих кредитов (56% от общей суммы кредитов и более 80% - у Приватбанка)", - говорится в исследовании.

Эти данные USAID приводит как один из ряда факторов, сдерживающих развитие лизинга в Украине.

"Если добавить к этому существенные пробелы в правовой и нормативной базе, проблемы с судебной системой и коррупцией, то можно легко понять, почему риск в лизинговом бизнесе вызывает беспокойство. Могут возникать проблемы с изъятием дорогостоящего оборудования (например, создаются препятствия в доступе на территорию, оборудование разукомплековывается). В свою очередь это приводит к судебным искам, в которых лизингодатели имеют небольшие шансы на победу из-за высокой коррумпированности судов", - отмечается в исследовании.

Исследование было проведено экспертами Проекта USAID Трансформация финансового сектора и является первым детальным аналитическим обзором рынка лизинговых услуг в Украине, где рассматриваются основные тренды отрасли и определяются препоны для развития индустрии в целом.

Проект Агентства США по международному развитию в Украине (USAID) Трансформация финансового сектора в Украине начался в конце прошлого года с целью поддержки и осуществления реформ в Украине и продлится до декабря 2020 года. Основными компонентами проекта являются повышение доверия к банковской системе и повышение уровня пользования банковскими услугами; трансформация регуляторной среды небанковского финансового сектора; расширение доступа к финансовым услугам и активное использование цифровых финансовых решений; увеличение доступа к финансированию для малого и среднего бизнеса; поддержка сбалансированности и стабильности пенсионной системы.