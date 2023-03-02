Жалуются на санкции против РФ. Бангладеш требует компенсацию за войну в Украине 2 марта, 18:06 Министр иностранных дел Бангладеш Абдул Момен (Фото:drakamomen.org)

Министр иностранных дел Бангладеш Абдул Момен считает, что компании, получающие «сверхприбыль» из-за войны в Украине, должны компенсировать убытки менее развитым странам.

Об этом он заявил во время саммита G20 в Нью-Дели, передает CNBC.



По словам Момена, благодаря войне в Украине энергетические и оборонные компании получают «безумные прибыли» и они должны направить не менее 20% прибыли тем странам, наиболее пострадавшим, таким как Бангладеш. Конкретных компаний министр не назвал.

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Страна импортирует около 95% электроэнергии из-за границы, поэтому с ростом ее цены в Бангладеш повысилась инфляция. Момен отметил, что в настоящее время местное правительство пытается контролировать инфляцию, предоставляя субсидии, однако это дорого стоит.

По словам Момена, страны G20 должны сделать эту компенсацию обязательной.

Министр также заявил, что "продовольственная безопасность является еще одной проблемой, с которой борется страна, которую лидеры G-20 должны решить". По его словам, санкции Запада, наложенные на Россию, больше всего вредят развивающимся странам.



«В следующий раз, когда они придумают санкции и контрсанкции, они должны по крайней мере проконсультироваться с такими людьми, как мы развивающимися странами, чтобы получить хоть какое-то представление о том, насколько это им повредит. И нужно создать механизм, чтобы пострадавшие страны получали компенсацию», — считает глава дипломатического ведомства Бангладеш.

Момен также подчеркнул, что Бангладеш хочет скорейшего окончания войны и верит в мирные переговоры.