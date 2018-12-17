Автомобили на газу. Что упростили в регистрации и какие существуют риски Сегодня, 20:38 223 Цей матеріал також доступний українською Если ГБО ставит станция, которая сертифицирована у импортера, тогда на авто сохраняется гарантия Фото: profigas.ua

Зарегистрировать авто в Украине теперь проще. В частности, теперь не нужно будет проходить обязательный экспертный оcмотр во время регистрации новых авто и установления газобаллонного оборудования на подержанные машины. Рассказываем о нововведениях.

Отмена лишних экспертных осмотров

Изменения в постановление о государственной регистрации транспортных средств внес Кабинет министров. Начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий рассказал Радио НВ, что выдача временного регистрационного талона при передаче права пользования авто также не будет предусматривать обязательный экспертный обзор, который обычно длился около часа. Теперь этот процесс оптимизирован.

"После этого (установки газобаллонного оборудования - ред.) они обращаются в сервисный центр, предоставляют информацию, то есть свидетельство, остальные документы (это паспорт, код, свидетельство о регистрации транспортного средства), уплачивают обязательные платежи, и на этом услуга уже оказана, информация о ГБО (газобаллонном оборудовании) вписывается в свидетельство о регистрации. Не будет необходимости отвлекаться на экспертные осмотры. Главное - это оптимизация наших процессов", - рассказал Криклий.

Кроме того, осмотр также не надо проводить во время выбраковки авто и перерегистрации машины в связи с изменением личных данных или места жительства владельца.

Водители смогут сэкономить около пятисот гривен

Это логичный шаг, ведь теперь водители смогут сэкономить около пятиста гривен, отметил в комментарии НВ аварийный комиссар и автоэксперт Павел Семенченко. Ведь, по его словам, эксперты в сервисных центрах МВД осматривали не технические характеристики авто, а номер кузова на подделку и легальность. Это актуально, когда меняется собственник авто.

"Смысла осмотра экспертов абсолютно никакого нет. Это не только преграда, это дополнительная работа, в принципе, которая ни для чего не нужна была. Но это дополнительные затраты как по времени, так и финансовые. Потому что осмотр эксперта и экспертиза - это около 500 грн", - говорит Семенченко.

К тому же, за установку газобаллонного оборудования несут ответственность фирмы, которые предоставляют такие услуги, а не владелец авто, добавил он.

Риски автомобилей на газу

Если водитель решил отказаться от бензина и перейти на газ, необходимо учесть несколько нюансов, говорит ведущий программы Їдемо далі на Радіо НВ Виктор Стельмах. По его словам, если газобаллонное оборудование ставит станция, которая сертифицирована у импортера, тогда на сам автомобиль сохраняется гарантия. В противном случае владелец авто ее теряет.

Стоит быть внимательным, заправляясь газом, ведь в Украине есть много фирм-однодневок, которые предоставляют услуги, от которых ломается это оборудование. А сами недобропорядочные фирмы быстро исчезают, избегая ответственности, констатировал эксперт.

Если газобаллонное оборудование ставит станция, которая сертифицирована у импортера, тогда на сам автомобиль сохраняется гарантия. В противном случае владелец авто ее теряет

"Качество самого газа, которым заправляются владельцы таких автомобилей. Потому что так называемые подзаборные заправки, которые на некоторое время - раз, появилась газовая заправка, там дешевле намного, все едут, заправляются - вот здесь очень много опасностей. Во-первых, они, как говорится, не доливают. Во-вторых, у них почти всегда очень плохого качества этот газ, поэтому именно оборудование может испортиться из-за этого. Они внезапно появляются и внезапно исчезают. Претензии предъявить некому", - пояснил Стельмах.

Напомним, на прошлой неделе сервисный центр МВД представил новый электронный сервис по проверке свидетельства о регистрации транспортного средства. Теперь каждый гражданин самостоятельно может убедиться, было ли выдано свидетельство по указанному номеру. Для этого достаточно ввести его серию, то есть три буквы, и шестизначный номер в соответствующие поля на сайте сервисного центра МВД.