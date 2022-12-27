«Вопрос только о том, когда это произойдет». Австрия готовится к блэкауту 27 декабря, 18:01 Подобный сценарий австрийские военные прогнозировали еще в 2020 году (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Австрийское правительство активно готовится к возможному полному отключению электроэнергии.

Об этом рассказала министерша обороны Австрии Клаудия Таннер в интервью Die Welt.



«Вероятность того, что в ближайшее время произойдет отключение электроэнергии в некоторых частях Европейского Союза, очень высока. Вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда», — заявила Таннер.

Видео дня

По ее словам, подобный сценарий австрийские военные прогнозировали еще в 2020 году, и этот риск значительно вырос в связи с войной в Украине.

«Для Путина хакерские атаки на западные энергосистемы являются средством гибридной войны. Не стоит притворяться, что это только теория. Мы должны готовиться к отключениям электроэнергии в Австрии и Европе», — подчеркнула Таннер.

Вооруженные силы Австрии и министерство внутренних дел страны проводили совместные учения и просветительские кампании среди населения. Правительство страны планирует потратить к 2025 году в общей сложности 180 миллионов евро на строительство 100 энергонезависимых казарм.

Напомним, Австрия передала Украине 21 мощный генератор на фоне российских обстрелов украинской инфраструктуры.