Забрали и отдали китайцам. Австралийская компания судится за гигантское месторождение ценного металла

Австралийская AVZ Minerals заявила, что возобновит судебный процесс против Демократической Республики Конго относительно прав на добычу лития на месторождении Маноно после того, как стороны не смогли достичь соглашения по урегулированию спора.

Нерешенный вопрос представляет потенциальное препятствие для планов калифорнийской компании KoBold Metals, занимающейся разведкой металлов, по приобретению доли AVZ Minerals в одном из крупнейших в мире месторождений твердой литиевой руды.

«Изначально AVZ владела разрешением на разработку проекта Маноно, но в 2023 году министерство горной промышленности ДРК отменило это разрешение на основании того, что проект не продвигался достаточно быстро», — говорится в публикации. — «Позже права были переданы подразделению китайской группы Zijin Mining, что побудило AVZ обратиться за помощью в Международный арбитражный суд Международной торговой палаты и Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID)».

Правительство США призвало стороны урегулировать спор, что заставило AVZ временно приостановить арбитражное производство в ICSID в конце мая.

Как сообщалось, американская горнодобывающая компания KoBold Metals, которую поддерживают влиятельные инвесторы, включая Билла Гейтса и Джеффа Безоса, активизирует свою кампанию по получению прав на литиевое месторождение Маноно в Демократической Республике Конго (ДРК).

Считается, что оно имеет «потенциал стать крупномасштабным литиевым месторождением с длительным сроком эксплуатации». Согласно оценке на январь 2024 года, Мано может содержать 669 млн тонн ресурсов с содержанием лития 1,61%.

6 мая 2025 года KoBold и AVZ Minerals объявили, что они достигли консенсуса относительно коммерческих рамок, которые сделают возможным быструю разработку месторождения Маноно.

Соглашение предусматривает, что AVZ передаст свои коммерческие интересы в литиевом месторождении Маноно компании KoBold по справедливой стоимости. В документе также утверждается, что эта сделка позволит KoBold «быстро» мобилизовать более миллиарда долларов, «чтобы вывести литий Маноно на западные рынки».

Но конголезское правительство утверждает, что AVZ больше не имеет никаких прав на Маноно, утверждая, что эти права были утрачены, когда государственная компания Cominière прекратила свое партнерство с AVZ в 2022 году.

Manono Lithium SAS (совместное предприятие, 61% которого принадлежит Zijin, а 39% - Cominière) получило разрешение на эксплуатацию части месторождения в сентябре 2024 года. Компания планирует начать производство лития в 1 квартале 2026 года.

KoBold предлагает решить спор путем предоставления AVZ «соответствующей компенсации» в обмен на отказ от своих претензий в отношении Маноно. Компания заявляет, что готова разрабатывать южную часть месторождения, тогда как северный участок останется под контролем китайской группы Zijin Mining.