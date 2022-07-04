Австралия отменит пошлины на украинские товары 4 июля, 06:48 Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Австралии Энтони Албенизи (Фото:Офис президента)

Премьер-министр Австралии Энтони Албенизи заявил, что его страна также намерена отменить пошлины на ввоз украинских товаров.



Об этом сообщает УНИАН.

«Мы будем также снимать пошлину на украинские товары, и приобщимся к подобной деятельности со стороны других стран. Кроме того, мы будем участвовать в работе Международного суда в поддержку Украины. Мы также будем объявлять дополнительные финансовые санкции и запрет на путешествия. Мы запретим импорт российского золота, чтобы сократить возможность России финансировать свою войну», — заявил Албаниз.

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19 мая Европарламент поддержал приостановку всех импортных пошлин из Украины.

В начале мая Украина и Великобритания подписали соглашение об отмене ввозных пошлин и товарных квот в двухсторонней торговли, которая будет действовать минимум год.

28 мая президент США Джо Байден утвердил отмену пошлин на импорт стали из Украины сроком на один год. Речь идет о 25% пошлине на украинскую сталь, которая была введена в 2018 году, когда президентом был Дональд Трамп.

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