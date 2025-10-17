Россия продолжает наносить целенаправленные удары по нефтегазовому сектору Украины — за чуть более чем две недели он был атакован шесть раз. В ночь на 16 октября враг выпустил около 300 дронов и более 30 ракет, в основном баллистических, которым удалось долететь до целей энергетической инфраструктуры. Под удар попали объекты в Винницкой, Сумской и Полтавской областях.

Целью атак стали как энергогенерирующие предприятия, так и крупнейшие добытчики нефти и газа — государственный Нафтогаз и частный ДТЭК и другие компании, которые обеспечивают большую часть украинской добычи.

Ранее, 3 и 5 октября, Россия уже осуществила массированные комбинированные атаки на газовую инфраструктуру.