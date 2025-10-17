Худший сценарий стал базовым. Как Украина готовится сбалансировать потребление газа под обстрелами накануне зимы — разбор NV
В случае худшего сценария Украине придется импортировать до 5 млрд кубометров газа в течение отопительного сезона (Фото: https://t.me/energyofukraine)
Россия направляет ракетно-дроновые удары по критическим узлам газовой инфраструктуры, пытаясь уничтожить украинскую добычу. NV Бизнес выяснял, хватит ли Украине газа этой зимой.
Россия продолжает наносить целенаправленные удары по нефтегазовому сектору Украины — за чуть более чем две недели он был атакован шесть раз. В ночь на 16 октября враг выпустил около 300 дронов и более 30 ракет, в основном баллистических, которым удалось долететь до целей энергетической инфраструктуры. Под удар попали объекты в Винницкой, Сумской и Полтавской областях.
Целью атак стали как энергогенерирующие предприятия, так и крупнейшие добытчики нефти и газа — государственный Нафтогаз и частный ДТЭК и другие компании, которые обеспечивают большую часть украинской добычи.
Ранее, 3 и 5 октября, Россия уже осуществила массированные комбинированные атаки на газовую инфраструктуру.