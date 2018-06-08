Аслунд рассказал о потерях Украины от российской агрессии - СМИ

По его словам, после аннексии Крыма Украина потеряла 1,4 млн гектаров земли

Украина из-за российской агрессии в Крыму и на Донбассе потеряла $100 млрд.

Об этом этом сообщил старший научный сотрудник Eurasia Center Atlantic Council Андерс Аслунд в своем исследовании Цена Кремлевской агрессии в Украине: материальное измерение, передает Украинский кризисный медиа центр.

Аслунд считает, что после аннексии Крыма Украина потеряла 1,4 млн гектаров земли, которые оценивают в свыше $1,8 млрд. Кроме этого, украинские банки потеряли активы, которые остались в банковских отделениях - от $1,7 до $1,9 млрд.

Также Россия конфисковала Крымэнерго, как следствие - Украина потеряла еще $1 млрд, добавляет он.

Ранее в интервью НВ Аслунд заявил, что отказ Украины от сотрудничества с Международным валютным фондом и курс на дальнейшее размещение еврооблигаций вернет страну на путь, который некогда начал бывший президент Виктор Янукович.