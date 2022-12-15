Работы идут в девяти регионах. Сколько украинцев присоединились к Армии восстановления 15 декабря, 08:45 Работы на трассе, соединяющей Николаев и Херсон (Фото:Кирилл Тимошенко / Telegram)

К выполнению общественно полезных работ в рамках проекта Армия восстановления привлекли уже 3314 безработных в девяти регионах.

Об этом заявила замминистра экономики Татьяна Бережная, сообщает пресс-служба министерства.

«Среди этих людей почти в равной пропорции есть женщины и мужчины, большинство из них (52%) — в наиболее трудоспособном возрасте 35−50 лет, они проживают преимущественно в маленьких городах, немного реже — в сельской местности, имеют профессионально-техническое (51%) или высшее (27%) образование. И что важно, прежде чем они присоединились к выполнению общественно полезных работ, они долгое время были безработными — центр занятости искал им работу в среднем более четырех месяцев. Поэтому их участие в Армии восстановления предоставит им больше возможностей, ведь они будут получать за выполнение работ больше, чем среднее пособие по безработице», — рассказала Бережная.

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В настоящее время общественно полезные работы проводятся в Сумской, Киевской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Ровенской, Запорожской, Житомирской, Волынской областях. Больше всего безработных привлекли в Киевской области — 770 человек, Сумской — 739 человек, Полтавской — 697 человек.

На сегодняшний день за выполнение таких работ безработным выплатили уже 18,3 млн грн.

Бережная добавила, что Армия восстановления будет действовать и в 2023 году, поэтому на организацию общественных и общественно полезных работ в бюджете Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2023 год предусмотрено 154 млн грн.

Как сообщалось, по состоянию на конец ноября в рамках проекта Армия восстановления было привлечено около 2000 человек в шести областях.