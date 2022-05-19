На 30 млрд грн. Какие российские и белорусские активы арестованы в Украине — БЭБ 19 мая, 13:32 Цей матеріал також доступний українською Вадим Мельник, директор Бюро экономической безопасности (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Стоимость активов России и Беларуси, на которые Бюро экономической безопасности наложило арест, составляет 30 млрд грн.

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Об этом заявил директор БЭБ Вадим Мельник телеканалу ICTV во время телемарафона Єдині новини.

В частности, речь идет о 100% корпоративных прав и активов горно-обогатительного комбината, осуществлявшего добычу титансодержащего сырья, 17,8 тыс. вагонов ориентировочной стоимостью около 15 млрд грн (из них 1625 вагонов с товарно-материальными ценностями стоимостью около 3 млрд грн), свыше 160 единиц автомобилей и спецтехники, а также активы одного из финансовых учреждений в сумме свыше 12,4 млрд грн.

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«Эти активы не должны работать на страну-агрессора, они должны принадлежать Украине и приносить пользу нашему государству. Вагоны должны осуществлять перевозку на украинской железной дороге, товарно-материальные ценности использоваться для восстановления разрушенных населенных пунктов, средства и автомобили передаваться на нужды ВСУ», — отметил Мельник.

Ранее сообщалось, что суд арестовал активы офшоров олигарха Михаила Фридмана в Украине на общую сумму свыше 12,4 млрд грн.

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