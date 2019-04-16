Арбитраж обязал Россию заплатить Укрнафте $44,4 млн компенсации за экспроприацию имущества в Крыму Вчера, 14:30 488 Цей матеріал також доступний українською Укрнафта / Facebook Укрнафта / Facebook

12 апреля арбитражный суд принял решение взыскать с РФ в пользу Укрнафты $44,4 млн компенсации за экспроприацию имущества в Крыму, сообщила пресс-служба компании.



В Укрнафте напомнили, что в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией, незаконные вооруженные формирования государства-агрессора захватили административные помещения и 16 автозаправочных станций компании.

"Все попытки ПАО Укрнафта вернуть контроль над захваченными административными помещениями и АЗС (включая продуктовые магазины, оборудование и соответствующие разрешения и лицензии) через обращение к введенным государством-агрессором "правоохранительным органам" оказались напрасными. В октябре 2014 года ПАО Укрнафта, руководствуясь положениями ч. 1 ст. 9 Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций, сообщило государству-агрессору - Российской Федерации - о нарушении прав ПАО Укрнафта", - рассказали в компании.

Россия это сообщение проигнорировала. В связи с этим 3 июня 2015 Укрнафта передала спор на рассмотрение в арбитражный суд ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

Решение от 26 июня 2017 года арбитражный суд признал наличие у него юрисдикции рассматривать спор по соглашению о защите инвестиций. РФ это решение обжаловала в Верховном Суде Швейцарии, но он 16 октября 2018 года отклонил иск Российской Федерации.

"12 апреля 2019 года арбитражный суд своим решением взыскал с РФ в пользу ПАО Укрнафта $44,455 млн компенсации за экспроприацию инвестиций ПАО Укрнафта на территории АР Крым, а также более $3,5 млн арбитражных расходов. На сумму компенсации? согласно решению арбитражного суда, начисляются проценты, начиная с 22 апреля 2014 года. По состоянию на апрель 2019 года размер начисленных процентов составляет более $5,5 млн", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 27 февраля трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге постановил, что Россия должна компенсировать НАК Нафтогаз Украины потерянные в результате аннексии Крыма активы. Компания оценивает потери в результате аннексии примерно в $5 млрд. Окончательное решение по сумме будет предметом следующего слушания. В НАК надеются, что решение по сумме компенсации суд вынесет в начале 2020 года.