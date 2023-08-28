«Есть команда „фас“ против моей компании». Владелец Киевгумы Андрей Острогруд о давлении и закупках китайских аптечек для ВСУ — интервью NV 28 августа, 10:40 NV Премиум Андрей Острогруд, владелец компании Киевгума (Фото:NV)

Андрей Острогруд рассказал NV о последствиях встреч на Банковой, сомнительном лоббизме в сфере обеспечения военных и о своей версии: кто из власти может стоять за давлением на его предприятие.

В конце июня четыре десятка предпринимателей обратились к президенту Владимиру Зеленскому за защитой от системных атак правоохранителей. Документ получил название Манифест 42, его подписали самые известные СЕО страны: Игорь Мазепа из Сопсоrd СарітаІ, Василий Даниляк из ОККО, Александр Соколовский из группы Текстиль-Контакт и другие. В Офисе президента предложили помощь, однако позже формат подвергся критике, потому что вместо фокуса на системной работе с ассоциациями предпринимателей, на Банковой сосредоточилась на коротких встречах с отдельными бизнесменами.



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Среди первых посетителей Офис президента посетил владелец компании Киевгума Андрей Острогруд. И у него была веская причина. В последние месяцы с его компанией происходят странные вещи.

С одной стороны, предприятием интересуются правохранители, с другой — он слышит предложения быть не очень активным в определенных тендерах, а его место могут занять поставщики китайских аптечек для ЗСУ.



Сейчас Киевгума является важным поставщиком военных аптечек (АМЗИ) в ВСУ, их закупают за деньги доноров.

В разговоре с NV Острогруд рассказывает, как правоохранительная система атакует компанию, как китайские аптечки пытались продать государству, в том числе через платформу United24, и почему после скандала и увольнения Владимира Прудникова, начальника закупок Командования Медицинских сил (Генштаб) предприятие не почувствовало уменьшения давления.

— Расскажите об уголовном деле: кто и когда его возбудил против Киевгумы?

— В конце июля 2023 года наше предприятие получило письмо от Андрея Гречаного, старшего следователя по особо важным делам ГСУ Нацпола, из которого узнал, что с апреля против компании ведется досудебное расследование. Нас обвиняют, вместе с неназванными должностными лицами Минобороны, в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах. Речь идет о соглашениях, заключенных Киевгумой с Минобороны в период 2021—2022 гг. по поставкам аптечек военного назначения. Дело якобы касается завышения цены за единицу товара. Однако эти соглашения заключены в результате проведенных тендеров на платформе Prozorro. Наша компания дала наименьшую цену за наиболее качественный продукт, ведь наша аптечка сертифицирована по натовским стандартом (IFАК).

— Почувствовали ли уменьшение давления на ваш бизнес после посещения в начале августа Офиса президента?

— Стараюсь тушить пожар заблаговременно. Мне звонил человек из департамента защиты инвестиций ГПУ, которому поручили разобраться в ситуации после моей встречи в Офисе. Для этого я написал письмо на имя заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого с подробностями дела. Как он мне объяснил, теперь ГПУ могут обратиться к следователю МВД и истребовать у него основания для уголовного дела. Через адвокатов мы неофициально узнали о существовании двух постановлений — о выемке у мобильного оператора моих данных с телефона и данных с телефона должностных лиц, которые потенциально могли со мной контактировать. Речь идет о генерале Татьяне Остащенко, которая возглавляет Командование Медицинских Сил (КМС), а также руководителей военных госпиталей Львова и Винницы.

Представьте себе, во время войны Нацпол получил постановление Печерского суда о доступе к телефону представителей военного руководства. В Генштабе просто обалдели от этого.