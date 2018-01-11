Антимонопольный комитет рекомендовал правительству сменить набсоветы госбанков

АМКУ не нравится, что в руководстве госбанков работают одни и те же чиновники

Наличие в наблюдательных советах госбанков одних и тех же представителей государства может искажать конкуренцию на рынке банковских услуг, и такую ситуацию следует исправить.

Такие рекомендации Министерству финансов дал Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), передает Интерфакс-Украина.

"Принять меры по обеспечению условий назначения глав и членов набсоветов госбанка и банка с госдолей, делающих невозможным осуществление ими согласованного поведения или решающего влияния на рынок", – говорится в документе АМКУ.

Антимонопольное ведомство напоминает, что его рекомендации являются обязательными и об их результатах следует сообщить в 30-дневный срок.

АМКУ указывает, что в настоящее время в каждом из четырех госбанков – Приватбанке, Ощадбанке, Укрэксимбанке и Укргазбанке – есть члены набсоветов трех других госбанков. Помимо того глава набсовета Ощадбанка является также главой набсовета Укрэксимбанка.

"Рыночное положение банков госсектора и одновременное занятие одними и теми же лицами должностей в органах управления нескольких таких банков может иметь негативное влияние на конкуренцию на рынке банковских услуг", – отмечает антимонопольное ведомство.

Оно также указывает на позицию Национального банка Украины, который также выступает за создание изолированной от политического влияния системы управления деятельностью госбанков через наблюдательные советы, большинство в которых составят независимые члены.

Напомним, что доля госбанков на рынке увеличилась до 55,2% от активов всей банковской системы страны.

Ранее стало известно, что АМКУ завершил расследование сговора Приватбанка, Ощадбанка и Укргазбанка из-за их одновременного снижения ставок по депозитам.