Проклятие Стокгольма. Андрею Коболеву снова грозит тюрьма из-за премии за победу над Газпромом — почему суд передумал? 2 марта, 09:05 Сюжет Эксклюзив NV Андрей Коболев, глава Нафтогаза (Фото:NV)

Апелляционная палата отменила решение Высшего антикоррупционного суда, который отказался отправить экс-руководителя Нафтогаза под стражу. Что не так с премией за Стокгольм и чем это грозит Коболеву?



1 марта «стокгольмская» история экс-главы Нефтегаза Украины Андрея Коболева получила неожиданное продолжение. Апелляционная палата ВАКС пересмотрела предварительное решение суда и решила заключить Коболева под стражу. Чтобы избежать этого, в течение пяти дней Коболев должен внести залог 229 млн грн.

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Цифра — не случайна. Именно столько, по версии следствия, Коболев незаконно получил в качестве бонуса за победу над Газпромом в Стокгольмском арбитраже.