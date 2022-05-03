«Добровольные самосанкции». Андрей Коболев об отказе Газпрома поставлять газ в Польшу и Болгарию, плане ЕС и рисках для Украины 3 мая, 10:50 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Андрей Коболев (Фото:НВ)

Андрей Коболев в интервью НВ рассказал об разрыве отношений Газпрома с Польшей и Болгарией, возможном «самоубийстве» российской нефтегазовой промышленности и о том как Украине подготовиться к ближайшему отопительному сезону.



Российский Газпром прекратил поставки газа в две страны Европейского Союза: Польшу и Болгарию. Формальным поводом стал отказ этих государств оплачивать счета за газ по сложной финансовой схеме через спецсчета в российском Газпромбанке и конвертацию иностранной валюты в рубли.

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Это окончательно помогло Европе понять: поставки российских нефти и газа — это больше чем просто бизнес. И, вероятнее всего, ускорило работу над решением о полном эмбарго на энергоресурсы из РФ. Хотя некоторые члены ЕС до сих пор против.

НВ Бизнес поговорил с Андреем Коболевым, экс-главой НАК Нафтогаз Украины о российском газе, единой позиции ЕС и энергонезависимости Украины, которая может наступить уже ближайшей зимой.

— РФ перестала поставлять газ в Польшу и Болгарию. Почему выбор пал именно на них? Ведь отказом платить в рублях ответили и другие страны.

— Я думаю, что все очень банально. Польша и Болгария оказались для них наименее болезненными целями. У них к концу этого года заканчивались контракты. И так как там уже закончился отопительный сезон, то отборы по этим контрактам остались минимальные. Поэтому в Кремле решили «наказать» Польшу и Болгарию, чтобы с одной стороны попугать другие страны. А с другой — отчитаться Путину какие они все бравые и серьезные солдаты.

Это классическая русская тактика. Когда их выгоняют из какого-то проекта, а они за час до события начинают разгонять новости, что Россия сама решила выйти из него.

— А есть какие-то еще страны, у которых также заканчивается контракт?

— Самая интересная и показательная ситуация сейчас с компанией Газпром-Германия, которую немцы взяли под свой контроль. По сообщениям Bloomberg, Газпром отказался принимался принимать деньги от этой компании. В Bloomberg написано, что эта компания рассматривала вариант выполнять оплату в рублях. Но по моей информации, они не собирались платить в рублях. Но кроме формы оплаты Газпром явно хочет мести.

— В Газпроме заявили, что Польша не отказалась от российского газа, а начала его брать по реверсу из Германии. Насколько это правдиво?

— Поляки, как и мы в свое время, начали брать газ по реверсу из Европы, чтобы заместить объемы. Но эта русская история, что в Европе весь газ российский — не соответствует действительности. Польша покупает газ из Европы, в котором есть доля российского. Поэтому рассказы Газпрома — это манипуляция, на которую не нужно вестись.

— Почему Газпром и Кремль так борются за оплату в рублях? Показать свое политическое превосходство или что-то еще?

— Я считаю, что основная цель у Кремля тут банальна — введение дополнительной ответственности покупателя газа за получение денег Газпромом. Такое изменение даст формальное право Газпрому отказаться от поставок газа тем покупателям, деньги которых не дошли до Москвы по любой причине, включая санкции. Таким образом они хотят защититься от специальных счетов или арестов денег в пути.

Кроме основной цели, есть другая, политическая — показать кто в доме хозяин путем раскола единой позиции ЕС. И тут очень важно, как отреагирует Европейская Комиссия, если кто-то решит платить за газ в рублях. Если закроют глаза, как в случае с Германией и Северным Потоком-2, то получат военную агрессию на своей территории, так как Кремль посчитает ЕС достаточно слабым, чтобы стать его новой мишенью.

— Сможет ли Газпром отказаться от поставок газа в другие страны Европы?

— Я позитивно отношусь к процессу, который запустили сами русские. Это добровольное наложение самосанкций. Не только с точки зрения того, что они потеряли Польшу, Болгарию. Но и потому что они демонстрируют Европейскому Союзу всю свою агрессию, неадекватность и желание шантажировать. Такие вещи прощать нельзя. И я надеюсь, что в Европе это реализуется в конкретные шаги.

Я думаю, что момент истины настанет, если русские окончательно решат совершить самоубийство и отключат Европу от газа. Тогда Европа сможет сбалансироваться из альтернативных источников газа, запустить альтернативные источники энергии и уменьшить объем потребления, модифицировав поведение своих потребителей… Я считаю, что это абсолютно реализуемая тактика, которая потребует несколько тяжелых политических решений.

— То есть Европе нужно пережить ближайшую зиму без российского газа?

— Да, и я считаю, что они ее переживут без каких-либо потерь. Плюс будет изменения формата потребления газа. Плюс будет ввод альтернативных поставщиков на рынок.

Но Украине для победы в войне нужно, чтобы российскую энергию из Европы полностью убрали. Это очень важно с точки зрения влияния на умы и головы русских чиновников. Этот шаг покажет ошибочность гипотезы, на которой они строят много геополитических процессов. Она заключается в том, что российские энергоносители настолько важны Европе, что им простят все: нападение на Украину, аннексию Крыма, Бучу, Мариуполь и т. д. Если они поймут, что это не так, то я надеюсь, что у них может произойти изменение поведения. Вплоть до того, что из Путина сделают второго Хрущева.

— Мы говорим о странах, но есть транснациональные компании. Могут ли они стать прокладками, которые будут смешивать газ из разных источников и поставлять в ЕС?

— Это настолько легко отследить, что Газпром в эту «смесь» точно не сможет попасть незамеченным.

— Премьер Болгарии заявил о пересмотре транзитных контрактов с Газпромом. Как я понимаю, речь о поставках через Турецкий поток. Чем это грозит южной Европе?

— Я не знаю как сформулированы их контракты, поэтому не буду гадать.

Но в части Турецкого потока важно понимать, что очень эффективную и достаточно сбалансированную позицию уже давно заняли турки. Они делают ставку не только на Россию. У них есть возможность альтернативных поставок из Азербайджана. Если русские попытаются рубить поставки по Турецкому потоку, шантажировать, то есть большая вероятность, что их газ будет замещен азербайджанским. Это произойдет и в странах Южной Европы.

— А по нашему транзиту и потреблению? Если Россия и дальше будет отключать от поставок газа страны Европы, то где мы будем брать топливо следующей зимой, хватит ли его для закупок с западной стороны?

— Об этом пока рано говорить. Пока нет детально проработанного анализа на что будет похоже потребление газа в следующем отопительном сезоне. Мы точно увидим какое-то уменьшение. Насколько уменьшится потребление мне предсказать сложно. Зачем сейчас спекулировать?

— Но нам ведь уже нужно готовиться и закупать…

— Вопрос в том сколько закупать? 30% падение потребления делает нас независимыми в части газа.

— А мы по добыче не упали?

— Мы упали, но не значительно. Плюс газовые компании работают над восстановлением всего, что могут восстановить.

Но в части потребления газа в данный момент времени важно рационально подойти к этому вопросу.

— В каком смысле?

— Я приведу один аспект. Большое количество людей выехало из своих квартир, например, на западную часть Украины или за рубеж. Как вы думаете: эти квартиры отапливаются? Я готов поставить деньги, что да! Зачем? Это неоспоримая любовь отапливать все что нужно и ненужно в любое время года. Потому что это политически привлекательно. Мне кажется, что военное время — это повод пересмотреть политику.

Если потребление газа на социальные нужды будет пересмотрено в рациональную сторону, то объем экономии будет такой, что импорта останется очень мало.

— То есть сократить отопительный сезон?

— Нет. Не отапливать то, что не нужно отапливать. Понятно, что даже пустой дом зимой не нужно ставить на ноль. Но и топить его до стандартного не нужно.

Я считаю, что наступает один из моментов истины для местного самоуправления. Многие меры городов уже продемонстрировали свою борьбу за Украину. Но сейчас, среди прочего, они должны рационально подойти к вопросу потребления энергоресурсов. Если есть возможность не отапливать то, что не нужно, то сейчас правильный момент эту практику максимально внедрить. Тогда каждый город получит существенную экономию по газу.

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