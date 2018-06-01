АМКУ разрешил Веревскому продать агрокомпанию николаевским депутатам

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) выдал разрешение Южной Аграрно-Экспортной Компании (ЮАЭК) на покупку предприятия Экотранс. Обе компании зарегистрированы в Николаеве.

Об этом сообщили в АМКУ, передает Интерфакс-Украина.

Как отметили в ведомстве, приобретение доли в уставном капитале Экотранс обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Чистая прибыль Экотранс в 2016 году составила 1,4 млн грн, выручка - 24,3 млн грн. Основателем Экотранс являются Кернел-Трейд и Энселко Агро, конечным бенефициаром которых является Андрей Веревский, свидетельствуют данные Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей.

Занимается оптовой торговлей зерном, кормами для животных, молочными продуктами, яйцами, пищевыми жирами и производством масел и животных жиров.

Основателями ЮАЭК являются николаевские компании Сельскохозяйственное производственное предприятие Агро-Флагман, компания Надия, а также кипрская Далейла Холдингз Лимитед, конечные бенефициары – Юрий Кормышкин (является депутатом Николаевского облсовета), Ростислав Данильченко.

Компания занимается выращиванием зерновых, бобовых и масличных культур; разведение крупного рогатого скота; выращивания семян. Общая площадь земель порядка 59 тыс. га