АМКУ отложил дело о монополизме ДТЭК

Инициаторы дела против ДТЭК не явились на заседание

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отложил на две недели рассмотрение дела о возможном монополизме компаний холдинга ДТЭК на рынке генерации электроэнерго.

Дело было открыто по признакам нарушения ДТЭК Днипроэнерго, ДТЭК Захидэнерго и ДТЭК Востокэнерго законодательства о защите экономической конкуренции.

"Рассмотрение дела ДТЭК перенесено. Причина: неявка истцов, НКРЭКУ и Укрэнерго. Новая дата заседания: 20 ноября. Время: 10:00", – написала первый заместитель - государственный уполномоченный АМКУ Мария Нижник на своей странице в Facebook.

Заседание изначально должно было быть в закрытом режиме. Однако "учитывая общественную значимость дела", на 20 ноября рассмотрение решили сделать открытым, с условием обеспечения сохранности конфиденциальной и служебной информации)".

АМКУ в 2015 году начал разбирательство по вопросу о монопольном положении энергохолдинга "ДТЭК" на рынке электроэнергии. По словам главы ведомства Юрия Терентьева, комитет не рассматривает тепловую генерацию как отдельный рынок, однако это не препятствует открытию дела.

В свою очередь в пресс службе ДТЭК заявили, что холдинг не является монополистом и надеется на объективное и прозрачное расследование ситуации на рынке электроэнергии.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Холдингу делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.