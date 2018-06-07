АМКУ отказался расследовать повышение цен на проезд в Киеве

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Антимонопольный комитет возложил ответственность за повышение стоимости проезда в Киеве на КГГА
Фото: Киевпастранс

Антимонопольный комитет возложил ответственность за повышение стоимости проезда в Киеве на КГГА

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявил, что вопрос об установлении тарифов на перевозку пассажиров на городских маршрутках Киева не входит в его компетенцию.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

"Вопрос об установлении и обоснованности тарифов на перевозку пассажиров на городских маршрутах общего пользования в городе Киеве относятся к компетенции Киевской городской государственной администрации", - говорится в сообщении.

Кроме того, АМКУ отметил, что такое решение принял на основании статьи 5 Закона Украины Об автомобильном транспорте, статьи 28 О местном самоуправлении в Украине и статьи 8 О городском электрическом транспорте.

Напомним, что с 14 июля в Киеве подорожает проезд в общественном транспорте. Стоимость разовой поездки в метро Киева также составит 8 грн.

Отметим, что стоимость проезда в общественном транспорте Киева поднимали год назад, 15 июля 2017 года.

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