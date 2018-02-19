Американцы решили увеличить поставки ядерного топлива для АЭС в Украине

Westinghouse впервые поставит топливо на энергоблок №3 Ривненской АЭС в 2021 году

Американская Westinghouse Electric начнет поставки своего ядерного топлива на энергоблок №3 Ривненской атомной электростанции (РАЭС) в 2021 году.

Об этом сообщил вице-президент и управляющий директор компании Westinghouse Азиз Даг в интервью Українським новинам.

"Недавно подписанный контракт - это и продление и расширение предыдущего контракта с Энергоатомом, благодаря которому мы будем поставлять топливо не на 6 энергоблоков, а на 7. Это будет энергоблок №3 Ривненской АЭС. Это новая станция для Westinghouse, и мы впервые будем туда поставлять топливо", - заявил он.

Даг уточнил, что поставки топлива начнутся в 2021 году.

Также он добавил, что в контракте есть пункт о дополнительных закупках ядерного топлива по запросу Украины.

По состоянию на февраль, топливо Westinghouse используется на 6 энергоблоках, а именно на энергоблоках №2 и №3 Южно-Украинской АЭС (ЮУАЭС, Николаевская область) и на энергоблоках №1, №3, №4, №5 Запорожской АЭС (ЗАЭС, Энергодар, Запорожская область).

Как сообщаось, в конце января Энергоатом подписала контракт с компанией Westinghouse Electric (США) о поставках ядерного топлива до 2025 года. Новым контрактом предусматривается поставка ядерного топлива для обеспечения 7 из 15 украинских атомных энергоблоков в течение 2021-2025 годов, что означает расширение и продолжение действия текущего договора на шесть энергоблоков, срок действия которого заканчивается в 2020 году.

В ноябре 2017 года в интервью НВ Бизнес вице-президент Энергоатома Александр Шавлак выразил надежду, что "с 2020 года мы вообще не будем зависеть от РФ" в вопросе поставок ядерного топлива.

Компания Westinghouse работает в Украине с 1992 года, способствуя диверсификации поставок на украинский рынок ядерного топлива. В середине 1990-х годов Westinghouse начала свою работу в стране по модернизации и повышению безопасности АЭС.

В рамках диверсификации источников ядерного топлива для атомных станций Украины и снижения зависимости от одного поставщика, российской компании ТВЭЛ, Энергоатом в апреле 2014 года заключил договор с компанией Westinghouse, которая производит топливо на своем заводе в Швеции.