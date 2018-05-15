Американский промышленный гигант подтвердил намерения собирать локомотивы в Украине

Локализация сборки американских тепловозов должна начаться с 10% и постепенно вырасти до 40%

Американский промышленный гигант General Electric (GE) рассматривает Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ,Кременчуг Полтавской области) как площадку для локализации производства своих тепловозов в Украине.

Об этом сообщил гендиректор GE в Украине Вячеслав Феклин в интервью порталу ЦТС.

"Наша команда провела много времени в Украине, посетила ряд производственных площадок... Крюковский вагоностроительный завод находится в очень хорошем состоянии. Предварительно мы планируем локализовать производство именно здесь", - сказал он.

Он отметил, что еще потребуется инвестировать в развитие здесь экспертизы в части создания тепловозов. В целом, траты будут нести обе стороны. Кроме того, сейчас материальные инвестиции находимся на финальной стадии переговоров.

"Могу только сказать, что это будут совместные инвестиции", - добавил Феклин.

По его словам, локализация сборки американских тепловозов должна начаться с 10% (доля украинского производства в цене конечного продукта) и постепенно вырасти до 40%.

"Чтобы дойти до максимального уровня локализации 40%, нам необходимо провести квалификацию поставщиков, включая всестороннее тестирование комплектующих. Мы не хотим ремонтировать локомотив через два месяца из-за того, что компонент вышел из строя", - сказал Феклин.

Напомним, в конце ноября 2017 года в Укрзализныце сообщили, что GE планирует размещать производство на КВСЗ. Одной из причин отказа GE работать с предприятиями УЗ стало то, что последние специализируются в основном на ремонте, а не на производстве локомотивов.

Также в феврале 2018 года Укрзализныця подписала с GE соглашение на $1 млрд. Производство дизельных локомотивов запущено с начала 2018 года в США, первые поставки запланированы на осень. Произведенные в Украине детали должны составить не менее 10% от всех комплектующих.