$1 млрд для экономики. Американская корпорация по международному развитию привлечет средства для Украины 31 января, 18:01 Первые проекты могут быть реализованы еще во время войны (Фото:Scott Graham)

Для увеличения объемов кредитования малого бизнеса планируется мобилизовать $ 250 млн

Американская корпорация по международному развитию (АКФМР) планирует мобилизовать $ 250 млн для украинских банков для увеличения объемов кредитования малого бизнеса, отметил ее исполнительный директор Скотт Нейтан. Об этом сообщила пресс-служба АКФМР.

Видео дня

«Сегодня я в Киеве, потому что мы стремимся начать инвестировать уже сейчас. Я уверен, что средства АКФМР позволят мобилизовать $ 1 млрд частного капитала для поддержки экономики Украины», — отметил Нейтан.

В Американской торгово-промышленной палате Нейтан обнародовал два письма о намерениях привлечь новые инвестиции. АКФМР начинает сотрудничество с Horizon Capital для поддержки электронной коммерции, финтеха и технологических бизнесов в Украине и Молдове. Корпорация изучает возможность расширения сети клиник Добробут в Киеве.

Американская корпорация по международному развитию сотрудничает с частным сектором, чтобы финансировать решения самых критических проблем, с которыми сталкивается мир. АКФМР инвестирует в разные секторы, в частности в энергетику, здравоохранение, критическую инфраструктуру и технологии. А также предоставляет финансирование малому бизнесу и женщинам-предпринимателям для создания рабочих мест на развивающихся рынках.