200 млн евро инвестиций. Американская компания построит индустриальный парк на Киевщине
Американская White Star Real Estate планирует инвестировать в строительство индустриально-логистического парка Bucha Techno Garden 200 млн евро (Фото: REUTERS / Carlos Barria)
Американская White Star Real Estate объявила о планах построить индустриально-логистический парк в Буче (Киевская область) за 200 млн евро
Об этом сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук.
«Американская компания White Star Real Estate объявила о старте масштабного инвестиционного проекта в Бучанской громаде. В рамках развития индустриального парка Bucha Techno Garden компания инвестирует 200 миллионов евро», — сообщил он. — «Соответствующий меморандум сегодня подписан в Риме между White Star Real Estate, правительственным учреждением UkraineInvest и Бучанским городским советом».
По словам Федорука, этот документ фиксирует намерения сторон реализовать индустриально-логистический хаб на территории Бучанской общины.
Компания планирует построить его на собственном земельном участке площадью 41 гектар.
«Этот проект открывает новые возможности для экономического роста Бучанской громады: создание сотен рабочих мест, привлечение высокотехнологичного бизнеса, развитие инфраструктуры и рост доверия со стороны международных инвесторов», — отметил Федорук.
Основными направлениями деятельности White Star Real Estate являются приобретение и девелопмент недвижимости, а также предоставление услуг по управлению активами и недвижимостью.
Компания присутствует в регионе Центральной и Восточной Европы с 1997 года, завершив строительство более 2,5 миллиона квадратных метров в более чем 50 девелоперских проектах.
Как сообщалось, на территории индустриального парка (ИП) Кит (Буча Киевской области), который официально открылся 6 июня, начал работу новый завод FRES CO по производству металлических брошюровочных пружин и фурнитуры для полиграфической продукции.