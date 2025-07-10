200 млн евро инвестиций. Американская компания построит индустриальный парк на Киевщине

Американская White Star Real Estate объявила о планах построить индустриально-логистический парк в Буче (Киевская область) за 200 млн евро

Об этом сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

«Американская компания White Star Real Estate объявила о старте масштабного инвестиционного проекта в Бучанской громаде. В рамках развития индустриального парка Bucha Techno Garden компания инвестирует 200 миллионов евро», — сообщил он. — «Соответствующий меморандум сегодня подписан в Риме между White Star Real Estate, правительственным учреждением UkraineInvest и Бучанским городским советом».

По словам Федорука, этот документ фиксирует намерения сторон реализовать индустриально-логистический хаб на территории Бучанской общины.

Компания планирует построить его на собственном земельном участке площадью 41 гектар.

«Этот проект открывает новые возможности для экономического роста Бучанской громады: создание сотен рабочих мест, привлечение высокотехнологичного бизнеса, развитие инфраструктуры и рост доверия со стороны международных инвесторов», — отметил Федорук.

Основными направлениями деятельности White Star Real Estate являются приобретение и девелопмент недвижимости, а также предоставление услуг по управлению активами и недвижимостью.

Компания присутствует в регионе Центральной и Восточной Европы с 1997 года, завершив строительство более 2,5 миллиона квадратных метров в более чем 50 девелоперских проектах.

Как сообщалось, на территории индустриального парка (ИП) Кит (Буча Киевской области), который официально открылся 6 июня, начал работу новый завод FRES CO по производству металлических брошюровочных пружин и фурнитуры для полиграфической продукции.