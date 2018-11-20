Американская торговая палата выступила против изменений "зарплатного" налога в Украине

Американская торговая палата (АСС) в Украине обеспокоена недавним решением Кабинета министров об изменениях подходов к начислению единого социального взноса (ЕСВ).
Об этом сообщили в пресс-службе Палаты.
В АСС считают, что это может привести к ряду негативных последствий, в частности, дополнительного давления на добросовестных налогоплательщиков вместо реализации эффективных мер по борьбе с теневой экономикой.
"Такая инициатива может нивелировать эффект от снижения процентной ставки ЕСВ с 41% до 22% в начале 2016 года, что стало одним из заметных шагов со стороны государства для прозрачного бизнеса и позволило нашей стране улучшить позиции с точки зрения инвестиционной привлекательности", - убеждены в палате.
Отмечается, что большинство компаний уже утвердили свои бюджеты на 2019 год, так что непредсказуемый рост налоговой нагрузки может привести к сокращению штата работников, просмотра и корректировки планов дальнейшего повышения зарплат работников.
"Мы не ищем привилегий, но стремимся справедливости. Принимая во внимание значительное негативное воздействие, которое может повлечь введение предлагаемых изменений и указанные риски, эксперты компаний-членов Палаты призывают правительство пересмотреть решение и обращаются к парламенту не поддерживать такие положения законопроекта в случае его регистрации", - подчеркнули в АСС.
Напомним, что 4 ноября Кабинет министров предложил Верховной Раде расширить базу налогообложения ЕСВ в размере 22% с 15 минимальных зарплат (55,8 тыс. грн) до 25 (104,3 тыс. грн) и ввести регрессивную шкалу отчислений этого налога.
Отметим, что Европейская Бизнес Ассоциация также негативно отреагировала на смену "зарплатного" налога в Украине.
Позже Союз украинских предпринимателей (СУП) выступил против этой инициативы Кабинета. В СУП считают, что расширение базы налогообложения ЕСВ может привести к "тенизации" зарплат.
Министерство экономического развития и торговли тоже не поддерживает законопроект министра социальной политики Андрея Ревы об изменениях подходов к начисления ЕСВ.
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