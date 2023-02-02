Новое направление. Добробут откроет реабилитационный центр 2 февраля, 12:42 Добробут готовится открыть реабилитационный центр (Фото:Добробут)

Крупнейшая украинская сеть частных клиник Добробут получит средства на центр от Американской корпорации по международному развитию

Исполнительный директор Американской корпорации по международному развитию (DFC) Скотт Нейтан подписал письмо о намерениях с медицинской сетью Добробут на финансирование строительства реабилитационного центра. Событие произошло во время встречи представителей украинского бизнеса с послом США Бриджит Бринк в Американской торговой палате, сообщает пресс-служба Добробута. Сеть стала первой частной компанией в Украине, получившей финансовую поддержку DFC.

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«Война, которая продолжается в нашей стране, уносит жизни и здоровье бойцов и мирных жителей. В восстановлении здоровья нуждаются тысячи людей, и их количество будет расти. Так что современный, оборудованный инновационным оборудованием реабилитационный центр является одной из самых острых потребностей», — говорит генеральный директор Медицинской сети Добробут Вадим Шекман. Подробности строительства реабилитационного центра не разглашаются.

Ранее Нейтан говорил о планах привлечь в Украину $ 1 млрд инвестиций, из которых $ 250 млн – для кредитования малого бизнеса.

Добробут – одна из крупнейших в Украине частных медицинских сетей. В портфеле компании 17 медицинских центров в Киеве и в Киевской области, служба неотложной помощи, стоматология и аптеки. Каждый год в Добробуте проводят более 7 000 операций. В сети работает более 2800 сотрудников.

